Elżbieta Czabator wzięła udział w ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Po zakończeniu matrymonialnego show TVP1 zyskała sporą popularność w sieci. Jej konto na Instagramie obserwuje dziś ponad 56 tysięcy internautów, a rolniczka chętnie się na nim udziela. Niedawno podjęła decyzję o sprzedaży swojej wiejskiej posiadłości i przeprowadzce do miasta. Co u niej słychać? Właśnie podzieliła się z fanami zdjęciem z domowego archiwum i zrobiła ogromne wrażenie na swoich obserwatorach. Zobaczcie, jak wyglądała 20 lat temu.

"Rolnik szuka żony". Elżbieta pokazała stare zdjęcie. Tak uczestniczka show TVP1 wyglądała 20 lat temu

Elżbieta Czabator z programu "Rolnik szuka żony" z pewnością nie może narzekać na brak adoratorów. Rolniczka nie ma jednak szczęścia w miłości. Ma za sobą dwa nieudane małżeństwa, a kandydat, którego wybrała w programie, bardzo ją zawiódł. Mężczyzna po tym jak zgasły kamery miał pokazać się jej z zupełnie innej strony. - Marek to było nieporozumienie. To była chwila zauroczenia. Ale dopiero, kiedy zaczęliśmy mieszkać razem, pozory się rozwiały. Z każdym dniem stawał się coraz mniej atrakcyjny w moich oczach. Choć na początku wydawał się być uprzejmy, kulturalny i interesujący, to po pewnym czasie okazało się, że to tylko gra pozorów - wspominała w rozmowie z "Echem Dnia". Uczestniczka show TVP1 chętnie udziela się na Instagramie. Właśnie pokazała swoje zdjęcie sprzed 20 lat. Na fotografii widzimy ją w jasnych, kręconych włosach i czerwonej pomadce. Zmiana, którą przeszła przez ostatnie lata, zrobiła ogromne wrażenie na jej obserwatorach. Zgodnie stwierdzili, że jest "jak wino". Zdjęcie znajdziecie w galerii na górze strony.

Elżbieta Czabator fot. kapif.pl

"Rolnik szuka żony". Obserwatorzy zachwyceni przemianą Elżbiety Czabator. "Jak wino"