Serial "Ranczo" wyjątkowo zachwycił polskich widzów. Fani przez lata śledzili losy bohaterów z Wilkowyj. Emisja produkcji zakończyła się po 130 odcinkach. Obecnie format można oglądać za pośrednictwem TVP VOD albo Netfliksa. Widzowie jednak nie ukrywają, że chętnie obejrzeliby kontynuację "Rancza". Jakiś czas temu zrobiło się głośno o rzekomym powstaniu następnych sezonów. Niestety, temat ucichł. Głos w sprawie zabierało już kilka gwiazd produkcji. Teraz wypowiedział się Bogdan Kalus, serialowy Hadziuk.

Będą kolejne odcinki "Rancza"? Bogdan Kalus szczerze ujawnił, co o tym myśli

Bogdan Kalus w rozmowie z Jastrząb Post przyznał, że w kwestii "Rancza" pamięć nieco go zawodzi. Ostatni odcinek został wyemitowany niecałe osiem lat temu. Serialowy Hadziuk przyznał, że bardzo chętnie wróciłby do telewizji. Chciałby jednak zaangażować się w nowy, interesujący projekt, który będzie dla niego wyzwaniem. Co sądzi o kontynuacji "Rancza"? Nie ma dobrego zdania. Na początku odpowiedział na nurtujące pytanie widzów. - Nie. Myślę, że na 100 procent nie powróci - podkreślił stanowczo Kalus. Dodał również, że tragiczne sytuacje wpłynęły na to, że serial nie byłby taki sam. Mowa między innymi o śmierci Pawła Królikowskiego. Więcej kadrów z "Rancza" znajdziecie w galerii na górze strony.

Poza tym powracanie po ośmiu latach do tego samego tematu to już takie troszkę odgrzewany kotlet. Problem "Rancza", z tego, co ja się orientuję, jest taki, że właścicielem praw są trzy podmioty i te trzy podmioty musiałyby się spotkać. Wiem, że jeden podmiot, nie będę mówił który, bardzo tego nie chciał robić z różnych powodów, ale nie mnie to oceniać - wyznał Bogdan Kalus w rozmowie z Jastrząb Post.

Co obecnie robią aktorzy "Rancza"? Magdalena Waligórska często wspomina serial

Pomimo zakończenia serialu "Ranczo" aktorzy dobrze sobie radzą. Magdalena Waligórska aktywnie działa w mediach społecznościowych. Niedawno wspominała swoją rolę w produkcji. Wraz z fanami podziwiała starą fotografię w charakterystycznym różowym ubraniu. Co robi Piotr Pręgowski, czyli słynny Pietrek? Choć osiągnął wiek emerytalny, nie myśli o rzuceniu pracy. Nadal występuje na weselach i różnych imprezach. - Aktor na weselu? Dlaczego nie! To genialne, eleganckie imprezy, które w niczym nie przypominają już obskurnej remizy z czasów PRL-u - cytuje jego słowa "Super Express".