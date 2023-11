"Dzień dobry TVN" to format, który od lat cieszy się ogromną popularnością. Program praktycznie każdego ranka zbiera przed telewizorami całkiem sporą liczbę odbiorców. Nie jest tajemnicą, że utrzymanie widza należy do trudnych zadań. W końcu konkurencja na rynku jest spora. Stacja TVN postanowiła poszerzyć obsadę śniadaniówki o cztery nowe nazwiska. Początkowo stawiano na Huberta Urbańskiego. Do współpracy jednak nie dojdzie. Zdradzamy dlaczego.

Zmiany w "Dzień dobry TVN". Już niebawem na szklanym ekranie zobaczymy nowych gospodarzy śniadaniówki

O tym, że w "Dzień dobry TVN" szykują się zmiany, wyczytaliśmy na łamach portalu Świat gwiazd. Tamtejszy informator podał szczegóły dotyczące niecodziennej sytuacji. Okazuje się, że początkowo typowano Huberta Urbańskiego. Ten jednak ostatecznie odmówił. Powód okazał się dość nieoczywisty.

Hubert Urbański zrezygnował z prowadzenia "Dzień dobry TVN", i to tuż przed startem programu. Miał prowadzić poranne pasmo razem z Dagmarą Kaczmarek–Szałkow z TVN24. I nagle zrezygnował (...). Uznał, że program na żywo jest jednak nie dla niego, chyba obawiał się, że sobie nie poradzi (...). Teraz TVN ma ogromny problem, szefowa Lidia Kazen jest mocno zawiedziona, przecież informacja o tym, że Hubert będzie prowadzącym „Dzień Dobry TVN" już się przedostała do mediów - zdradził w rozmowie z portalem Świat gwiazd jeden z pracowników stacji TVN.

Wiadomo, kto dołączy do 'Dzień dobry TVN'. Na zdjęciu: Krupińska Paulina, Michałowski Damian, Wellman Dorota, Drzyzga Ewa, Prokop Marcin, Skórzyński Krzysztof Fot. KAPiF

Hubert Urbański nie poprowadzi "Dzień dobry TVN". Głośno mówi się o czterech innych kandydatach

Mimo braku nawiązania współpracy z Hubertem Urbańskim jego antenowa partnerka - Dagmara Kaczmarek–Szałkow z TVN24 ma zostać. Na taki obrót spraw wpływ miało ogromne doświadczenie dziennikarki i fakt, że świetnie poradziła sobie na próbach. Oprócz niej mówi się o jeszcze trzech osobach. Są to znane i lubiane nazwiska. Widać, że stacja chce wybrać kandydatów jak najlepiej. Zdjęcia nowych prowadzących znajdziecie w galerii na górze strony.

Zatem została zaproszona casting plus Sandra Hajduk, Piotr Kędzierski i Mikołaj Komar. Teraz trwają próby kamerowe tych gwiazd w różnych konfiguracjach. Chodzi o to, by tak dobrać pary, by była między nimi chemia i by wzbudzili sympatię widzów. Redakcja nie chce popełnić błędu jak z Małgorzatą Rozenek-Majdan, której widzowie nie polubili w tej roli. Na razie wszyscy czworo wypadają dobrze, na luzie, bez spięcia i przede wszystkim naturalnie. Jest szansa, że będą nowymi gospodarzami porannego pasma – wyjawił w rozmowie z portalem Świat Gwiazd jeden z menadżerów Discovery.

