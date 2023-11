Dziesiąta edycja programu "Rolnik szuka żony" zbliża się ku końcowi. Uczestnicy tej odsłony randkowego show niezaprzeczalnie pokazali, że potrafią zaskoczyć widzów. Nie obyło się bez kontrowersyjnych sytuacji. Każdy z rolników zabrał trzy wybrane osoby na swoje gospodarstwo. Jeszcze niedawno niektórzy uczestnicy musieli odrzucić jednego z kandydatów. Przyszła pora na kolejne decyzje. Fani doczekali się już posta w mediach społecznościowych ze zwiastunem. Próbują się domyślić, co wydarzy się w przyszłym odcinku.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Waldemar wiruje na parkiecie z tajemniczą kobietą

"Rolnik szuka żony". Zwiastun najnowszego odcinka zaskoczył fanów. Zaczęli tworzyć spekulacje. Kto najbardziej zaskoczy?

W dziesiątym sezonie show "Rolnik szuka żony" część bohaterów odrzuciła już dwójkę kandydatów. Póki co, fani dowiedzieli się, że Artur postanowił budować relację z Sarą, a Dariusz wybrał Nicolę. Znaczna część rolników ma jednak tę decyzję przed sobą. Z pewnością należy do niej Waldemar, który od samego początku dał się poznać jako bardzo barwna postać. Widzowie spekulują, czy wybierze Ewę, czy Dorotę. W zwiastunie widać, że druga z pań uroni kilka łez. "Podejrzewam, że Waldemar podziękuje Dorocie, Ewa sama się wycofa, a Waldemar zwiąże się z jeszcze inną dziewczyną, niż ta ujawniona, z którą pisał poza programem. Tak, żeby nie było za nudno, jak w filmie akcji", "Myślę, że Waldi zdecyduje się jednak na tę nieznajomą, z którą to niby zerwał dwa odcinki temu" czytamy w komentarzach na profilu na Instagramie. Co sądzicie? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Kto najbardziej pasuje do rolników? Widzowie mają faworytów

Co zatem z resztą uczestników? W komentarzach można zauważyć, że znaczna większość fanów uważa, że Artur podjął dobrą decyzję. Ich zdaniem związek z Sarą ma świetne perspektywy. "Jedyna para, której może się naprawdę udać, są mega w siebie wypatrzeni i niczego nie udają, od początku byli ku sobie" - czytamy pod zwiastunem. Pojawiły się również głosy na temat Ani. Zdaniem komentujących, pasowałaby do Dominika. A waszym zdaniem, co wydarzy się w następnym odcinku? Śledzicie show "Rolnik szuka żony"? ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Waldemar wybuchł podczas randki. Padły wulgaryzmy. "Żenujące zachowanie"