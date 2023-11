Za nami 688. odcinek "Milionerów". Tym razem w programie pojawiła się pani Laura Góralska z Groblic pod Wrocławiem. Kobieta jest inżynierką i pracuje w filmie motorniczej. Podkreśliła, że uwielbia swoją pracę. Trudny zawód uczestniczki wzbudził u Huberta Urbańskiego podziw. Czy wiedza z tego zakresu przydała się bohaterce w starciu z pytaniami w drodze do miliona? Sprawdźcie, jak sobie poradziła w grze!

REKLAMA

Zobacz wideo "Milionerzy". Te pytania sprawiły trudności uczestnikom. Znacie odpowiedzi?

"Milionerzy". To pytanie nie było najłatwiejsze

Trudne pytanie zaskoczyło uczestniczkę już przy pierwszej kategorii. Musiała skorzystać z koła ratunkowego. Niełatwy początek szybko minął, a bohaterka odcinka radziła sobie świetnie. Wszystko zmieniło się przy pytaniu za 20 tysięcy złotych. Kobieta nie ukrywała, że tematyka bardzo ją zaskoczyła. Przyznała, że nie wie, która z odpowiedzi jest poprawna. Pytanie brzmiało: Po śmierci którego władcy Władysław Łubieński jako ostatni pełnił w Polsce funkcję interrexa? Dla uczestniczki przygotowano cztery możliwe warianty:

A. Stanisława Augusta Poniatowskiego

B. Augusta III Sasa

C. Władysława Jagiełły

D. Bolesława III Krzywoustego

"Milionerzy". Poprawna odpowiedź na pytanie. Zgadliście?

Pani Laura postanowiła skorzystać z ostatniego koła ratunkowego. Został jej jedynie telefon do przyjaciela. Uczestniczka zadzwoniła do swojego partnera, który również nie znał poprawnej odpowiedzi. Zasugerował jednak pierwszy z wariantów. Bohaterka odcinka postanowiła mu zaufać. On obstawiał "A.", ona skłaniała się ku "B.". Ostatecznie, jej intuicja ją nie zawiodła. Posłuchała jednak partnera, który zasugerował nieprawidłową odpowiedź. Niestety, pani Laura na tym etapie zakończyła grę. Musiała pożegnać się z programem.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odsłon programu

W 667. odcinku "Milionerów" wystąpił pan Jakub. Uczestnik od razu wykazał się pewnością siebie. Niestety, wszystko zmieniło się przy pytaniu związanym z metalem. Musiał wykorzystać wszystkie koła ratunkowe, aby odgadnąć poprawną opcję. Na szczęście się udało! W 686. odcinku programu zagościł pan Przemysław Wawrzyński. Miał za zadanie wskazać odpowiednią kontynuację wiersza Mickiewicza. Bohater długo się nie zastanawiał. Drogą dedukcji wskazał trzeci z możliwych wariantów. Jak się jednak okazało, nie była ona poprawna. Uczestnik musiał pożegnać się z show, nie wygrywając ani grosza. ZOBACZ TEŻ: "Milionerzy". "Ta karczma Rzym się nazywa..." i co dalej? Uczestnik ryzykował. Nie było warto