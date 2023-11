Edward Miszczak funkcję dyrektora programowego Polsatu przejął w styczniu tego roku. I choć zmiany zaczął wprowadzać właściwie od razu, zmieniając skład jury i prowadzących "Twoja twarz brzmi znajomo", skupiał się przede wszystkim na odświeżeniu jesiennej ramówki stacji. I tak z Polsatu wyleciał "Taniec z Gwiazdami", pojawiły się "Żony Warszawy" i "Temptation Island", a miejsce Katarzyny Dowbor w "Naszym nowym domu" zajęła Elżbieta Romanowska. Niestety, widzom plan Edwarda Miszczaka nie do końca przypadł do gustu.

Edward Miszczak odsunięty od wiosennej ramówki stacji? Informator Polsatu zdradza

Problemy widać po oglądalności nowych i odświeżonych formatów. Przykładowo, jak informował portal Wirtualnemedia.pl, nową edycję "Naszego nowego domu" ogląda o 250 tys. mniej osób niż jeszcze rok temu. "Twoja twarz brzmi znajomo" straciła z kolei aż 330 tys. widzów. Jakby tego było mało, emisja "Temptation Island" ze względu na zbyt niską widownię z godziny 21:10 została przeniesiona na 23:10, a stacja nie zamierza przedłużyć programu na kolejny sezon. Jak nieoficjalnie dowiedział się portal shownews.pl, władze Polsatu mają być dość zaniepokojone całą sytuacją.

Edward Miszczak traci wpływy i możliwość wyboru nowych twarzy stacji. Został odsunięty od tworzenia ramówki wiosennej. Jest tylko konsultantem. Ale wiadomo, Polsat milczy. Oficjalnie niby ciągle rządzi Miszczak, ale w praktyce ramówkę przygotowują Katarzyna Wajda i Stanisław Janowski - pisze shownews.pl, powołując się na informatora z Polsatu.

Informator serwisu zauważa, że problem nie leży wyłącznie w nowych pomysłach Edwarda Miszczaka, bo problemy z oglądalnością mają też inne stacje. Trudno jednak mówić o sukcesie. Nowy dyrektor został w końcu zatrudniony, aby zgromadzić przed telewizorami większą widownię. "W Polsacie miało być lepiej. Teraz ważą się losy wielu programów. Co zostanie? Raczej "TTBZ", bo oglądalność poszła w górę. Szukają teraz gwiazd, aby zrobić największe gwiazdy poprzednich edycji. A "TzG" to wielka niewiadoma. Jest kilka pomysłów, włącznie ze sprzedażą do innej stacji" - dodaje.

Serwis Wirtualnemedia.pl postanowił zapytać o te rewelacje przedstawicieli Polsatu. Z oświadczenia wynika, że Edward Miszczak wciąż pracuje przy tworzeniu wiosennej ramówki. Nadal nie wiadomo jednak, czy prawdą jest, że będzie wyłącznie konsultantem. "Edward Miszczak cały czas odpowiada za kwestie ramówkowe w Telewizji Polsat" - skomentował rzecznik prasowy Polsatu Tomasz Matwiejczuk.