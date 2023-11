Święta Bożego Narodzenia nadchodzą wielkimi krokami. Scenarzyści "M jak miłość" doskonale zdają sobie z tego sprawę. W związku z tym podobnie, jak w ubiegłym roku, postanowili przygotować dla widzów odcinek specjalny. Tym razem jednak przygotowali spore zaskoczenie. Jak się okazuje, seniorka rodu Barbara Mostowiak (Teresa Lipowska) nie spędzi świąt w Grabinie. Poznajcie szczegóły.

"M jak miłość". Scenarzyści szykują odcinek specjalny

Serial "M jak miłość" przez ponad 20 lat emisji zgromadził wokół siebie rzeszę fanów i sympatyków, którzy z zaciekawieniem śledzą dalsze losy bohaterów. Produkcja emitowana jest regularnie. Nowe odcinki można oglądać w każdy poniedziałek i wtorek o godzinie 20:55 na antenie TVP 2. Scenarzyści formatu dokładają wszelkich starań, by widzowie nie mogli narzekać na nudę i brak niespodziewanych zwrotów akcji. Ostatnio w jednym z odcinków pojawiła się dawno niewidziana twarz. Do obsady powrócił Jacek Milecki (Robert Gonera), były mąż Marty (Dominika Ostałowska). To jednak nie koniec niespodzianek. Z relacji, jakie możemy zobaczyć w oficjalnych mediach społecznościowych serialu, wynika, że produkcja szykuje specjalny odcinek. "Pozdrawiamy was świątecznie z planu odcinka specjalnego "M jak miłość". Zobaczcie, jak jest pięknie" - napisano pod postem. Widzowie po raz kolejny będą mieli okazję spędzić święta ze swoimi ulubionymi bohaterami. W zeszłym roku Barbara Mostowiak wyglądała pierwszej gwiazdki u boku najbliższych. Pojawił się też niespodziewany gość Marek (Kacper Kuszewski).

"M jak miłość". Tak przebiegnie Wigilia u Mostowiaków

Wielu widzów z pewnością zastanawia się, czy tegoroczne święta również upłyną Mostowiakom pod znakiem niezapowiedzianych gości. Tego jak na razie niestety nie wiadomo. Do tej pory udało się jedynie ustalić, że bohaterowie spotkają się w bistro Kingi (Katarzyna Cichopek). Oprócz Piotrka (Marcin Mroczek) towarzyszyć jej będzie również Barbara, która z tej okazji chwilowo opuści Grabinę. Pojawi się również Lilka (Monika Mielnicka). Jak na razie szczegóły produkcji owiane są tajemnicą. Nie wiadomo kiedy odcinek trafi do emisji. W zeszłym roku świąteczny epizod został wyemitowany w Wigilię o godzinie 20:00. Być może tym razem będzie podobnie.