Oliwia Ciesiółka wystąpiła w czwartej edycji hitowego programu TVN "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wówczas specjaliści sparowali ją z Łukaszem. Początkowo wybór okazał się strzałem w dziesiątkę. Po zakończeniu ślubnego eksperymentu małżonkowie zadecydowali, że chcą pozostać w związku. Jakiś czas później powitali na świecie syna Franciszka. Niestety w pewnym momencie sielanka się przerwała, a miłość nie przetrwała próby czasu. Pod koniec 2022 roku para przekazała informację o rozstaniu. Po życiowych perturbacjach przyszła pora na zmiany wizerunkowe. Oliwia przeszła nie lada metamorfozę. Czyżby odmieniona poznała miłość swojego życia? Ta odpowiedź nie pozostawia żadnych złudzeń.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Iza pokazała nową fryzurę

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia ma nowego partnera? Rozwiała wątpliwości

Po udziale w programie Oliwia zyskała sporą rozpoznawalność. Była uczestniczka aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. To tam zazwyczaj relacjonuje fanom, co u niej słychać. Ostatnio postanowiła wejść z nimi w interakcję. W związku z tym przeprowadziła słynną serię pytań "Q&A". Jedna z internautek postanowiła wykazać się ciekawością i zadała kobiecie pytanie dotyczące życia uczuciowego. "Masz nowego partnera?" - zapytała. Oliwia nie pozostawiła jej bez odpowiedzi. Krótko i zwięźle rozwiała wszelkie spekulacje. "Nie" - odparła wprost. Zdjęcie z InstaStories znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Schudła 17 kilo. Jak tego dokonała?

Jakiś czas temu Oliwia przeszła metamorfozę. Kobieta sporo schudła. Efektami przebytej przemiany chętnie dzieliła się w sieci. Przy okazji, zdradziła kilka rad, które w jej przypadku znakomicie się sprawdziły. Oprócz diety i treningów miała też inne metody. "Schudłam 17 kilogramów, co przy moim wzroście to zauważalna różnica. Co takiego zrobiłam, że tym razem wyszło, a 50 tysięcy razy wcześniej nie poszło? Przede wszystkim przestałam obsesyjnie patrzeć na swoją sylwetkę, obsesyjnie wchodzić na wagę, patrzeć, czy ona drgnęła, czy kilogram w końcu spadł. Zaczęłam sobie wprowadzać jakieś drobne zmiany do swojego żywienia. Więcej warzyw, więcej wody w ciągu dnia, dzięki temu też mój apetyt się zmniejszył" - opowiadała na TikToku. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

