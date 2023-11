"Chłopaki do wzięcia" to format, który od ponad dziesięciu lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy samotnych mężczyzn z małych miasteczek i wsi. Henio jest jednym z tych szczęśliwców, któremu udało się znaleźć drugą połówkę. Od dwóch lat związany jest z Marysią, ale parze zdarzają się też chwilowe kryzysy. Tym razem okazało się, że Henio ma adoratorkę. Marysia postanowiła podejść do sprawy z dystansem.

"Chłopaki do wzięcia". Henio ma adoratorkę. "Ja to jestem laska. Taka nieduża jestem, ale jaka zgrabniutka"

Już na początku związku Henia i Marysi widzowie "Chłopaków do wzięcia" zarzucali uczestnikowi, że wykorzystuje swoją partnerkę. Skąd takie zarzuty? Wszystko przez wyjątkową formę "romantycznych" randek, które Henio zapewnił ukochanej. - Przyjechała do mnie w niedzielę. Była tu u mnie cztery dni. Wykopała mi ziemniaki, pracowała przy sianie, dwa wozy obornika rozrzuciła. No i odjechała w siną dal, ale przyjedzie z powrotem - mówił zachwycony Henio w programie. Marysia zapewniała jednak, że bardzo lubi aktywny styl życia i nie ma nic przeciwko ciężkiej pracy. Para jest ze sobą już dwa lata i wygląda na to, że Henio i Marysia doskonale się dogadują. Partnerka mężczyzny w jednym z ostatnich odcinków matrymonialnego show wyjawiła, że jej ukochany dostaje wiadomości od innych kobiet. Do sprawy podeszła jednak z dystansem.

80 lat ma i mówi tak do niego: "Ja to jestem laska. Taka nieduża jestem, ale jaka zgrabniutka". Takie głupoty. Jakie te kobity są głupie, to naprawdę... - wyznała w odcinku Marysia.

'Chłopaki do wzięcia'. Henio i Marysia Facebook/Chłopaki do wzięcia

