Siódmy sezon "Hotelu Paradise" dobiegł końca, ale jeszcze długo będzie pamiętany przez widzów. Był owocny w wyjątkowo dużo dram, jak chociażby fakt, że Roch był bratem wysoko postawionego pracownika stacji. Emocje sięgały zenitu praktycznie do samego końca, a tego, kto wygra program, wielu się nie spodziewało. Teraz fani mają kilka miesięcy przerwy na ochłonięcie, bo nowe odcinki pojawią się dopiero wiosną. Za to twórców czeka ciężka praca: casting oraz długie nagrania tysiące kilometrów od Polski. Wiadomo już, gdzie tym razem wybierze się ekipa rajskiego hotelu.

"Hotel Paradise". Poznaliśmy miejsce nagrań nowego sezonu. Zaskoczeni?

"Hotel Paradise" doczekał się już ośmiu odsłon, licząc z edycją specjalną. Każda z nich kręcona była w równie egzotycznym, jak i zachwycającym otoczeniu. W dwóch pierwszych edycjach uczestnicy zamieszkali na malowniczej wyspie Bali. Natomiast w trzecim i czwartym sezonie przeniesiono się do Afryki, a konkretniej na Zanzibar. W następnych latach bohaterzy imprezowali w Panamie. Za to zdjęcia do "Hotel Paradise. All Stars" i siódmej edycji wykonano w Kolumbii.

Teraz ponownie nadszedł moment na zmianę lokalizacji, co rozpala wyobraźnię fanów programu. Na szczęście nie muszą już dalej żyć w niewiedzy. Dziennikarze portalu obcas.pl dotarli do jednej z osób pracujących nad show, a ta zdradziła, że nowy sezon będzie powstawał we wschodniej części Azji.

Według osoby związanej z produkcją "Hotelu Paradise", ósma edycja będzie nagrywana tym razem w Wietnamie - przekazało źródło obcas.pl.

'Hotel Paradise' fot. screen tvn player

"Hotel Paradise". Co już wiemy o ósmym sezonie?

- Dzięki za kolejną, wspólną przygodę. Jak zawsze mogliśmy na was liczyć. Obiecujemy, że wrócimy do was z nowym sezonem w zupełnie nowym, olśniewająco pięknym miejscu na świecie - ogłosił lektor na koniec finałowego odcinka "Hotelu Paradise". Teraz pozostaje tylko czekać na ósmy sezon. Wiadomo, że ruszył już do niego casting, a żeby się zgłosić, wystarczy mieć ukończone 18 lat i wypełnić odpowiedni formularz. Wszystko wskazuje też na to, że po raz kolejny program poprowadzi Klaudia El Dursi, choć przez pewien czas fani byli wobec niej krytyczni. Na dalsze szczegóły o nadchodzącej edycji będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, ale jedno jest pewne: nie zabraknie wielkich emocji.

Klaudia El Dursi w 'Hotelu Paradise. All Stars' fot. 'Hotel Paradise'/instagram.com/hotelparadise.tvn7