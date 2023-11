"Taniec z Gwiazdami" to program rozrywkowy, który pokochali widzowie. Niestety, w jesiennej ramówce nie możemy oglądać najnowszej edycji. Już od jakiegoś czasu w mediach pojawiały się dyskusje na temat niepewnej przyszłości tanecznego show Polsatu. Początkowo nowy sezon miał trafić do emisji tej jesieni. Gdy te plany się nie zrealizowały, zapowiedziano premierę na wiosnę przyszłego roku. Jednak w poniedziałek 13 listopada portal Press poinformował, że i ten termin stoi pod wielkimi znakiem zapytania. Mimo starań Rinke Rooyensa, który jest producentem programu, stało się jasne, że władze stacji nie są przekonane, czy format skutecznie zatrzyma widzów przed telewizorami. Źródło bliskie Polsatowi zdradziło, jaka jest ostateczna decyzja Edwarda Miszczaka i jego bliskich współpracowników.

"Taniec z Gwiazdami". Znika z anteny? Taka przyszłość go czeka

Jak donosi portal Pudelek, "Taniec z Gwiazdami" miał przestać być rentowny, a zainwestowanie w niego generuje zbyt duże koszty i nie jest opłacalne. Włożenie dużych pieniędzy w format mogłoby się opłacić, gdyby udział wzięły w nim największe gwiazdy polskiego show-biznesu. To się jednak nie udało.

Edward uważa, że formuła "Tańca z Gwiazdami" trochę się już wyczerpała. Zwłaszcza że to program, na który stacja wykładała do tej pory naprawdę ogromne pieniądze. Te mogłyby się pewnie zwrócić tylko wtedy, jeśli wśród uczestników pojawiłyby się naprawdę mocne nazwiska, te z najwyższej półki. A udziału takowych zewnętrzny producent programu nie jest w stanie zagwarantować - zdradza informator serwisu.

"Taniec z Gwiazdami". Będzie specjalna edycja? Nadzieją inny program

W dalszej części rozmowy informator dodał, że bardzo poważnie rozważana jest opcja stworzenia nietypowej edycji programu, w której wystąpią dawni uczestnicy. Obecnie przedsięwzięcie zostało jednak wstrzymane. Bowiem priorytetem dla stacji ma być inny format, który mimo kontrowersji, cieszy się nieustanną popularnością i zainteresowaniem wśród widzów. "Gdzieś tam rozważana jest wersja "All Stars", za którą mocno lobbuje Rinke [Rooyens]. Dla szefostwa taka edycja wydaje się jednak najlepsza na oficjalne podsumowanie "Tańca z Gwiazdami", więc jeszcze żadne decyzje nie zapadły. Wszyscy czekają na to, jak sprawdzi się w takim wydaniu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", której wiosenna edycja już 20. ma być właśnie wersją "najlepsi z najlepszych". Co jednak istotne, "TTBZ" nigdy nie spadł z ramówki i nadal generuje wysokie wyniki oglądalności, dlatego jest dla stacji priorytetem" - twierdzi informator Pudelka.

Jurorzy 'Tańca z Gwiazdami'. Iwona Pavlović z kolegami z programu. Fot. Kapif.pl