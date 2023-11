Program "Rolnik szuka żony" od lat przyciąga przed telewizory rzeszę widzów. Jubileuszowa edycja randkowego show rozkręciła się na dobre. Mieliśmy w niej okazję poznać trzech rolników i dwie rolniczki. Niektórzy z nich zdążyli już się zdecydować i wybrali swoje drugie połówki. Inni dalej trzymają kandydatów w napięciu i nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji. Nie da się ukryć, że jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników tego sezonu jest Waldemar. Produkcja zarzuciła mężczyźnie, że pozostaje w relacji z kobietą poza programem. Rolnik na wizji musiał zakończyć znajomość z tajemniczą osobą. Choć internauci przyjęli to z dystansem, to jego kandydatki szybko zdołały mu wybaczyć. Gołym okiem widać, że w programie nawiązał nić porozumienia z Ewą. Wielu fanów pewnie liczyło na to, że wejdą w związek. Nowo dodane zdjęcie tylko podsyciło te spekulacje. Czyżby nastąpił niespodziewany zwrot akcji? Dla fanów tej pary nie mamy dobrych wieści.

"Rolnik szuka żony". Sąsiad zaskoczył wyznaniem o Waldemarze

Obecnie o serce rolnika wciąż walczą Ewa i Dorota. W sieci pojawiło się jednak sporo spekulacji, że w nowym odcinku okaże się, że pierwsza z nich zostanie wybranką rolnika. Wszystko wskazuje jednak na to, że ta relacja z góry skazana jest na porażkę. Rąbka tajemnicy uchylił sąsiad Ewy. W rozmowie z portalem Shownews.pl mężczyzna rzucił całkowicie nowe światło na sprawę. Wyznał, że jakiś czas temu Waldemar odwiedził wybrankę w rodzinnej miejscowości. To, jak się zachował, wprawiło go w osłupienie.

Ewa nie za bardzo chciała kontynuować z nim znajomość, ale po obejrzeniu kilku odcinków programu zrozumiał, że musi ratować wizerunek i tylko ona może mu pomóc. Tuż przed nagraniami do finałowego odcinka odwiedził ją z kwiatami w rodzinnym domu i prosił, by nadal występowali jako para. Ewka musiała powiedzieć nie, bo sąsiedzi widzieli, jak wściekły odjechał spod jej domu i więcej nie wrócił. Całe miasteczko huczało od plotek - powiedział mieszkaniec miejscowości, w której mieszka Ewa.

"Rolnik szuka żony". Waldemar ma już partnerkę?

Z relacji sąsiada jasno i klarownie wynika, że Waldemar i Ewa nie będą razem. Z kolei portal Shownews.pl donosi, że w finałowym odcinku rolnik ogłosi, że jest singlem. Mało tego, zaraz po zakończeniu nagrań do programu miał zacząć się z kimś spotykać. To poniekąd by się zgadzało, ponieważ ostatnimi czasy wrzuca do sieci jednoznaczne materiały. Ostatnio dodał zdjęcie dwóch par nagich stóp. "Dla pięciu tysięcy followersów obiecana próbka mojego szczęścia z wyjątkową dla mnie osobą" - napisał na InstaStories.

'Rolnik szuka żony' - Waldemar fot. VOD TVP