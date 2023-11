Konflikt między Kubą Wojewódzkim a Michałem Figurskim rozpoczął się już ładne parę lat temu. Jednak, co jakiś czas prezenterzy przypominają sobie o nim i wymieniają wzajemne uszczypliwości. Ostatnio spór powrócił ze zdwojoną siłą. Wszystko za sprawą biografii prowadzącego "Temptation Island Polska", w której oskarża byłego kolegę o nawiązanie romansu z byłą partnerką. Dziennikarz odniósł się do zarzutów na Instagramie, a Figurski, jak można było się spodziewać, odbił piłeczkę. Ci, którzy na bieżąco śledzą konflikt obu panów, z pewnością aż przebierali nogami w oczekiwaniu na najnowszy odcinek programu Kuby Wojewódzkiego. Na słynnej skórzanej kanapie zagościł bowiem, nie kto inny, jak Michał Figurski. Oj działo się.

Michał Figurski u Kuby Wojewódzkiego. Poleciały iskry

Długo wyczekiwany odcinek programu Kuby Wojewódzkiego został wyemitowany we wtorek 14 listopada. Początkowo gościnią dziennikarza była aktorka Anna Dymna. Rozmowa między tą dwójką przebiegała niezwykle spokojnie. Mniej więcej w połowie do akcji wkroczył Michał Figurski i się zaczęło. Obaj panowie nieustannie wymienili przytyki i nie szczędzili sobie docinek. Wygląda na to, że pojawienie się prezentera w programie byłego kolegi, nie pomoże w załagodzeniu konfliktu. Wręcz przeciwnie. Już na wejściu Figurski otrzymał kwiatek od Wojewódzkiego. Był to kaktus. "Zobacz, on uwielbia świnie podkładać" - rzucił do Dymnej. "To jest dowód mojej miłości" - powiedział Wojewódzki. "I taki kolczasty, jak ty" - podsumował Figurski. Dalej panowie przeszli do biografii Figurskiego. "Ty napisałeś książkę, żeby wszystkim poubliżać. Ja, żeby podziękować" - zaznaczył.

Potem mężczyźni poruszyli kilka poważnych tematów m.in. wątek choroby, jednocześnie wymieniając riposty. W pewnym momencie Kuba Wojewódzki zaproponował wodę gościowi. "Poproszę wodę dla Michała" - rzucił. "Zobacz, zobacz" - zaczęła szturchać Figurskiego Dymna. W tym momencie do studia wszedł ratownik z kroplówką. "Jaka to jest wielka sztuka człowieka wodą poczęstować i go obrazić jednocześnie" - skwitował Figurski. "Dbam o ciebie! Najlepszy towar w mieście" - odgryzł się gospodarz. Dalej było tylko lepiej. Anna Dymna nieustannie przewracała oczami. Trudno jej się było choćby wciąć do toczącej się dyskusji. Na sam koniec atmosfera nieco jednak złagodniała. "Mam takie zdanie, że przy mojej wielkiej słabości do ciebie i uznaniu uważam, że ty jesteś bardzo dobry chłopak, który przez pół życia nie wiedzieć czemu grał złego chłopaka i k***a chyba najgorzej na tym wyszedł" - podsumował Wojewódzki. "Naprawdę muszę się z tobą zgodzić" - przytaknął Figurski. "Trochę żałuję, że nie jesteśmy kolegami z jednej stacji" - powiedział na zakończenie Wojewódzki.

Konflikt Figurskiego z Wojewódzkim trwa od dekady. Od czego się zaczęło?

Spór pomiędzy Kubą Wojewódzkim a Michałem Figurskim rozpoczął się w 2012 roku. Wówczas zdjęto z anteny ich wspólną audycję o nazwie "Poranny WF". Tak drastyczna decyzja spowodowana była nieprzyzwoitymi żartami na temat kobiet pochodzących z Ukrainy, na które pozwolili sobie obaj panowie. Figurski został zwolniony. Wojewódzkiemu udało się utrzymać posadę w radiu. To był dopiero początek sporu między dawnymi dobrymi kolegami. Jakiś czas później ukazała się biografia Wojewódzkiego, w której dziennikarz nieprzychylnie wspomniał o prezenterze. "Nie potrafił sobie wybaczyć, że nie jest liderem w tym duecie. Pod koniec współpracy byliśmy w takich stosunkach jak Mick Jagger i Keith Richards. Ten sam zespół, występ, ale inna garderoba, także mentalnie" - opisywał Wojewódzki. Jak wspominaliśmy wcześniej, Figurski nie pozostał mu dłużny.

