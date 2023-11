Politycy lubią romansować z telewizją. Te występy w programach rozrywkowych przeszły do historii

Szymon Hołownia może teraz cieszyć się, że jest drugą najważniejszą osobą w państwie, czyli marszałkiem Sejmu. Zanim jednak zajął się polityczną działalnością, pracował m.in. jako współprowadzący program TVN "Mam talent!". Swego czasu w popularnym programie rozrywkowym, oglądać też można było Krzysztofa Bosaka - dzisiejszego wicemarszałka Sejmu X kadencji. Z tym, że on występował w "Tańcu z Gwiazdami" i to już w trakcie swojej politycznej działalności. Przed telewizyjnym widowiskiem nie stronił też Donald Tusk, który w wieku 39 lat jako wiceprzewodniczącym Unii Wolności śpiewał w świątecznym odcinku "Szansy na sukces" w TVP2.

Szymon Hołownia nauczył się publicznych mów dzięki "Mam talent!"

Dziś Szymon Hołownia prezentuje się jako świetny mówca i wydaje się, że przed zebranym tłumem i kamerami, czuje się jak ryba w wodzie. Nie zawsze tak było, według Marcina Prokopa, czyli kolegi Szymona Hołowni z "Mam talent!". - Patrząc na niego teraz, jak występuje jako polityk, widzę gościa, który jeszcze 15 lat temu był… przepraszam, Szymon, kocham Cię, ale byłeś drewnem no, byłeś Pinokiem telewizyjnym. A teraz jako człowiek, który się nieprawdopodobnie szybko uczy, jest prze inteligentny i bardzo bystry, od pierwszej edycji obserwował, jak to się robi, z jakich to jest śrubek poskładane. Widziałem, że mapuje sobie tę rzeczywistość i potem nagle krok po kroku, z edycji na edycję właściwie ja musiałem go ścigać, a nie on mnie - wspominał niedawno Marcin Prokop na łamach podcastu "W trójkącie".

Szymon Hołownia i Marcin Prokop w 'Mam talent!'. Szymon Hołownia zanim został politykiem, był prezenterem. Fot. Kapif.pl

Donald Tusk śpiewał przed Justyną Steczkowską. Zaskoczył nawet Wojciecha Manna

Donalda Tuska w "Szansie na sukces" można było zobaczyć w 1996 roku. Ówczesnemu wiceprzewodniczącemu Unii Wolności przypadło wykonanie "Wśród nocnej ciszy". Jego występowi przysłuchiwały się w jury znane piosenkarki, w tym m.in. Justyna Steczkowska i Katarzyna Stankiewicz. Przed wykonaniem kolędy, Tusk w rozmowie z prowadzącym program TVP2, Wojciechem Mannem, żartował, że "nie mógłby wyżyć ze śpiewania". - Pan przesadził w samokrytyce swojego śpiewu, ponieważ szereg nut było na swoim miejscu, prawda? - zwrócił się gospodarz do gwiazd, tuż po występie polityka.

Krzysztof Bosak walczył o Kryształową Kulę

Krzysztof Bosak w 2007 roku wziął udział w szóstej edycji "Tańca z gwiazdami" w TVN. Był wtedy posłem V kadencji Sejmu. Z partnerującą mu Kamilą Kajak zajął ósme miejsce na 14 par. Obecny wicemarszałek Sejmu z ramienia Konfederacji, nie wyobraża już sobie na tym etapie życia, by występować w programach rozrywkowych. - Jak był "Taniec z Gwiazdami", to miałem dwadzieścia kilka lat. Byłem młody, teraz jestem panem w średnim wieku, ojcem, mężem, byłym kandydatem na prezydenta, ujmowanym w rankingach zaufania publicznego. Traktuję to jako zobowiązanie, by zachowywać się poważnie" - stwierdził w 2021 roku w rozmowie z Moniką Jaruzelską.

Bartosz Arłukowicz wygrał "Agenta" TVN

W 2001 roku zwycięzcą drugiej edycji popularnego przez lata "Agenta", był nikomu wcześniej nieznany Bartosz Arłukowicz. Miał wtedy 30 lat. Dziś jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. W międzyczasie był m.in. ministrem zdrowia. - W "Agencie" wszyscy byli sympatyczni, a mam problem gdy patrzę na polityków PiS-u. Ale może coś się zmieni, może będzie lepiej - mówił niedawno, pytany o układ sił w nowym rządzie. Według prowadzącego "Agenta" - Marcina Mellera - Arłukowicz miał wygraną w kieszeni. - W przypadku Bartka było tak, to też inteligenta bestia, że on się kapnął już na lotnisku, że Mirek jest agentem. On twierdził, że odgadł już to na lotnisku. Obserwując ludzi, zorientował się ze Mirek to jest agent. Jak były ustawienia, kto z kim śpi w pokoju, to on zawsze ustawiał się z Mirkiem, żeby od niego wyciągać jak najwięcej informacji o nim, a z drugiej strony mógł mu sugerować np. w co się ubrać - mówił po latach Meller w "Dawno temu w telewizji".

Anna Kalata nie podbiła serc widzów "Tańca z Gwiazdami"

Anna Kalata miała za sobą doświadczenie jako minister pracy w rządzie koalicji PiS-LPR-Samoobrona, gdy zdecydowała się zawalczyć w 2010 roku Kryształową Kulę w "Tańcu z Gwiazdami". Stworzyła duet z Krzysztofem Hulbojem. Pytana wtedy o to, czy wiąże swoją przyszłość zawodową z show biznesem, zaprzeczała. - Nie traktuję tego w takich kategoriach. Chciałabym po prostu spróbować się odnaleźć w nowej roli, nauczyć się czegoś, z czym nigdy tak naprawdę nie miałam do czynienia - mówiła i zdradziła, że choć czasem chodzi na dyskoteki, to przed przygodą z show TVN, profesjonalnie z tańcem nie miała nigdy do czynienia. - Uczę się tych wszystkich reguł techniki tańca. Nie przychodzi mi to łatwo. Wymaga to ode mnie wielu godzin ćwiczeń i samozaparcia. Ja gustuję w tańcu klasycznym, dlatego łacina jest dla mnie ogromnym wyzwaniem - opowiadała. Niestety nie podbiła serc widzów i odpadła w czwartym odcinku.

Anna Kalata i Krzysztof Hulboj w 'Tańcu z Gwiazdami'. Anna Kalata odpadła w czwartym odcinku show TVN. Fot. Kapif.pl

Jakub Rutnicki zaczynał w "Idolu"

Jakub Rutnicki był finalistą pierwszej edycji "Idola". Miał wtedy 23 lata. Nie związał jednak swojej kariery ze sceną muzyczną, a polityczną. W latach 2002–2005 zasiadał w radzie powiatu szamotulskiego. Od 2005 do 2007 pełnił funkcję posła V kadencji, wybranego z listy Platformy Obywatelskiej, w której jest do dzisiaj.