Niektórzy nie mogą sobie wyobrazić świąt bez barszczu czerwonego, pierogów, stosu prezentów. Inni natomiast im bliżej grudnia, tym bardziej wyczekują kinowej premiery nowej części "Listów do M.". Co prawda w tym roku fani mogą poczuć się zawiedzeni, bo nic nie słychać o kolejnej produkcji. Z drugiej strony może być to też idealny moment na wrócenie pamięcią do poprzednich filmów. My za to przypomnimy o jednym z ulubionych bohaterów serii - Kostku. W 2011 roku w jego postać wcielił się Jakub Jankiewicz. Dziś jest to już 21-letni mężczyzna. Sprawdziliśmy, czym się zajmuje.

Przez "Listy do M." pokochała go niemal cała Polska. To on zagrał Kostka

Pierwsza część "Listów do M." w reżyserii Mitji Okorn miała premierę w listopadzie 2011 roku. Świąteczna komedia romantyczna z Maciejem Stuhrem, Romą Gąsiorowską, Agnieszką Dygant, Piotrem Adamczykiem i Tomaszem Karolakiem została bardzo ciepło przyjęta przez polską widownię, która tłumnie ruszyła do kin. Tak duża popularność filmu wymusiła na twórcach kontynuację, która powstała dopiero cztery lata później.

Chociaż w produkcji wystąpiły jedne z większych nazwisk polskiego przemysłu filmowego, to jeden aktor szczególnie zapadł widzom w pamięci. Chodzi oczywiście o Jakuba Jankiewicza, który wcielił się w Kostka Koniecznego. Błyskotliwy chłopiec był synem samotnie wychowującego go ojca Mikołaja. Trzeba jednak przyznać, że od premiery "Listów do M." minęło już kilkanaście lat, a uroczy kilkulatek jest już dorosły.

Jakub Jankiewicz zmienił się nie do poznania. Tak wyrósł Kostek z "Listów do M."

Jakub Jankiewicz wcale nie zadebiutował w "Listach do M.". Karierę zaczynał od gościnnych występów w takich produkcjach jak "M jak miłość" i "Prosto w serce". Natomiast po wcieleniu się w Kostka w drugiej części popularnej komedii rozstał się z serią. Ale nie zrezygnował całkowicie z aktorstwa. Zrobił sobie za to przerwę - na ukończenie szkoły. Gdy do kin wchodziły "Listy do M.", miał zaledwie 12 lat. W tym czasie ukończył jedno z lepszych liceów w stolicy. Dostał się również na studia w Akademii Teatralnej.

