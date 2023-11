Dariusz dał się poznać w dziesiątym sezonie programu "Rolnik szuka żony". Wśród jego trzech kandydatek znalazła się Maria, Natalia oraz Nicola. W ósmym odcinku przyszedł czas na podejmowanie trudnych decyzji. 27-latek już wcześniej pożegnał się z pierwszą z kobiet. Niedawno jednak oznajmił, że i Natalia musi wrócić do domu. Co za tym idzie, to z Nicolą chce spróbować zbudować szczęśliwe życie na wsi. - Podjąłem decyzję, że chciałbym z nią kontynuować program (...). Jakoś tak do niej jest mi bliżej - wyznał Natalii w randkowym show.

"Rolnik szuka żony". Dariusz wyśmiany przez swoją decyzję. Kto jej nie akceptuje?

Po trudnych decyzjach Nicola oraz Darek wzięli udział w rodzinnym grillu. Nie zabrakło rodziny uczestnika programu "Rolnik szuka żony". Jak się jednak okazało, nie było to miłe spotkanie. Nie da się ukryć, że bliscy Darka pozwolili sobie na dogryzanie jego partnerce. Szczególną awersję do dziewczyny okazał jego tata. Swoimi słowami pokazał, że zdecydowanie wolał Natalię. W pewnym momencie przekroczył granicę. - Chyba mu założyła czarne okulary i nic nie widział. (...) Miałem faworytkę swoją, ale to syn wybiera - stwierdził, siedząc obok wybranki swojego syna. Widzowie byli oburzeni zachowaniem. "Jego rodzina to kompletnie od czapy się zachowuje, na pewno Nicola się tam słabo czuje", "Jego rodzina to nie ma za grosz szacunku do drugiej osoby" - pisali w mediach społecznościowych. Zgadzacie się? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Dariusz od początku wiedział, czego chce. Z takim nastawieniem przyszedł do programu

Darek od samego początku wiedział, że chce spędzić życie na wsi. Już na wstępie przyznał, że nie wyobraża sobie życia na wsi. Uczestnik programu "Rolnik szuka żony" miał konkretny plan na siebie. Wiedział, że szuka partnerki, która w pełni to zaakceptuje. - Dariusz prowadzi rodzinne gospodarstwo nastawione na produkcję warzyw. Mimo młodego wieku poważnie myśli o założeniu własnej rodziny. W kobiecie najbardziej ceni prawdomówność, pracowitość i naturalność - mówiła o nim Marta Manowska na początku sezonu. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Anna dokonała wyboru? Na zdjęciu pozuje z tajemniczym mężczyzną

