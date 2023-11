Aneta i Robert Żuchowscy poznali się w szóstej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Małżonkowie w 2022 roku powitali na świecie syna Mieszka. Niedawno okazało się, że zakochani doczekali się także córki, która jest skrajnym wcześniakiem. Świat dowiedział się o drugim dziecku Żuchowskich, gdy dziewczynka miała już pięć miesięcy. Dumni rodzice regularnie chwalą się nowymi fotografiami. Informują również zatroskanych fanów na temat stanu zdrowia córki. Ostatnio przekazali dobrą wiadomość.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta Żuchowska przekazała ważną wiadomość. Chodzi o jej córkę Hanię

Aneta Żuchowska ze "Ślubu d pierwszego wejrzenia" trzymała w tajemnicy drugą ciążę. Jakiś czas temu w mediach społecznościowych pojawił się oficjalny post z informacją. Dawna uczestniczka randkowego show opisała w nim chwytającą za serce historię. "Tak wytrwałam do 24. tygodnia. 11 czerwca 2023 roku, po około dobie skurczów, stety, niestety, urodziłam. Urodziłam 700 gramów cudu. Cudu, który jeszcze kilka tygodni temu, jak poinformowano, miał być poronieniem" - wyznała wówczas. Obecnie mała Hania nadal przebywa w szpitalu. Rodzice mają jednak dobre wieści. 11 listopada pochwalili się, że już wkrótce zabiorą dziecko do domu. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Dziś wielkie święto dla Polski, ale też nasze osobiste. Dziś ta mała kruszynka (chociaż już dawno nie taka mała) kończy pięć miesięcy. Nasz waleczny człowieczek kończy je w szpitalu, cały dzień wtulona w tatę. Wiemy już też, że kolejny miesiąc - szósty, będziemy świętować w domku, już wszyscy razem w czwórkę. Hania dziękuje za wszystkie dobre słowa, życzenia oraz nieskończoną ilość pozytywnej energii" - napisała Żuchowska w poście na Instagramie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". To nie pierwsza pozytywna informacja. Żuchowska pochwaliła się czymś jeszcze

Nie jest to pierwsza dobra informacja, którą pochwalili się Aneta i Robert Żuchowscy. Jakiś czas temu opublikowali kolejne fotografie. Zdradzili, że ich córka przeszła dalsze badania. Są bardzo zadowoleni z wyników. "Słodzinka miała dziś badanie słuchu. Wszystko słyszy, bo wzrok, to już dawno wiemy, że ok. A potem tak zasnęła, że już nie pogadałyśmy sobie nic" - napisała na InstaStories Aneta Żuchowska. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Marcin zaistniał w sieci. To, co opublikował, zaskoczyło fanów

