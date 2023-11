Siódma edycja "Hotelu Paradise" należy już do przeszłości. Uczestnicy świeżo zakończonego sezonu zdobyli sporą popularność, a internautów nadal interesują ich losy. Choć to Kori i Jacek zostali zwycięzcami, sporo emocji budzi też Oliwia. Ostatnio eksmieszkanka rajskiego hotelu zdradziła, jak wyglądają jej relacje z Pawłem.

REKLAMA

Zobacz wideo Nana z Hotelu Paradise o Dorocińskim i Zakościelnym. "Dla mnie to już trochę za starzy"

"Hotel Paradise". Oliwia zdradza, co łączy ją dziś z Pawłem. "Myślę, że to jest fajne"

Oliwia i Paweł byli jedną z bardziej lubianych par w siódmej edycji "Hotelu Paradise". Niestety, nie udało im się dotrzeć do finału, odpadli na ostatniej prostej. Czy uczestnicy randkowego show nadal są ze sobą? W rozmowie z serwisem Party Oliwia zdradziła, co łączy ją z Pawłem.

Mamy dobry kontakt. Nie ma miłości, nie ma też nie wiadomo jakiej przyjaźni. Mamy po prostu super kontakt, dogadujemy się. Nieważne, czy się zobaczymy raz na miesiąc - zawsze się dogadamy. Zawsze jest spoko, nie mamy nigdy żadnych kwasów. Myślę, że to jest fajne, że jednak niektóre relacje mogą po prostu być po programie - przyznała.

Oliwia odpowiedziała też na pytanie o różnicę wieku. Uczestniczka reality show przyznała, że czasem dawała się ona we znaki, to nie przeszkadzała jej stworzyć z Pawłem udanej relacji. - Mnie się bardzo dobrze spędzało z nim czas i wydaje mi się, że to było obustronne. My też po programie dużo rozmawialiśmy i to było takie naturalne. Po prostu na luzie podchodziliśmy do tego (...) Uważam, że to była fajna relacja - podsumowała.

"Hotel Paradise". Kori zdradziła, na co wyda pieniądze. "Jestem raczej spontaniczna"

Kori i Jacek wygrali siódmą edycję "Hotelu Paradise". Żadne z nich nie zdecydowało się na rozbicie kuli, podzielili się więc nagrodą na pół. Uczestniczka zdradziła, na co wyda swoje 50 tysięcy złotych. - Jestem raczej spontaniczna, u mnie to się zmienia z godziny na godzinę, z dnia na dzień, więc na pewno dużo podróży, więc jakąś część wygranej też właśnie przeznaczę na te podróże, ale takie dalsze, Bangkok, Nowy Jork i tak dalej - wyznała w rozmowie z serwisem Party.pl.