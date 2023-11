"M jak miłość" pojawia się na antenie TVP 2 niezmiennie od ponad dwóch dekad. Przez wiele lat emisji serial zdążył zgromadzić wokół siebie rzeszę fanów, którzy wieczorami gromadzą się przed telewizory, by śledzić dalsze losy głównych bohaterów. Bez wątpienia jedną z największych ról odgrywa Barbara Mostowiak (Teresa Lipowska). Seniorka gości w obsadzie od pierwszego odcinka, a widzowie pokochali ją za ciepło, które od niej bije, rodzinność oraz sprytne intrygi. Wygląda na to, że w najnowszych odcinkach babcia w misterny sposób znajdzie swojej wnuczce nowego chłopaka. Poznajcie szczegóły.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek pokazała kulisy kręcenia scen w "M jak miłość"

"M jak miłość". Barbara źle się poczuje na zajęciach. Z opresji uratuje ją młody mężczyzna

W ostatnich odcinkach serialu Barbara postanowiła nieco się doedukować, w związku z tym zapisała się na uniwersytet trzeciego wieku. Jak podaje portal swiatseriali.interia.pl, w 1761. epizodzie w trakcie zajęć dopadnie ją złe samopoczucie. Nagle opuści salę i wyjdzie na zewnątrz, by zaczerpnąć świeżego powietrza. Właśnie wtedy przez przypadek natknie się na Igora (Aleksander Buchowiecki). Student drugiego roku prawa zainteresuje się seniorką i będzie chciał udzielić jej pomocy. - Przepraszam, dobrze się pani czuje? - zainteresuje się młody mężczyzna. - Trochę zakręciło mi się w głowie. Ale to nic - odpowie mu. - Pewnie przez ten upał. Mam wezwać pogotowie? - zapyta chłopak. Nie, nie. Ja zadzwonię po córkę - rzuci Barbara. Niestety, Maria (Małgorzata Pieńkowska) nie będzie odbierać telefonu.

"M jak miłość". Seniorka znajdzie wnuczce nowego chłopaka

Po tym incydencie Igor nie zdecyduje się zostawić Barbary na pastwę losu. Uprzejmie zaoferuje jej pomoc. Seniorka w końcu ulegnie. W rezultacie mężczyzna podrzuci ją do bistro Kingi (Katarzyna Cichopek). Na miejscu przez przypadek natknie się na Anię (Gabriela Świerczyńska) i wymieni z dziewczyną kilka słów. Nowi znajomi niemalże od razu nawiążą ze sobą wspólną nić porozumienia. Mało tego Ania pochwali się mężczyźnie, że również zamierza studiować prawo. Wygląda na to, że między tą dwójką może się jeszcze coś wydarzyć. W tym wypadku Barbara mocno przyczyniłaby się do życia uczuciowego wnuczki. Opisywany odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 27 listopada o godzinie 20:55. Zamierzacie oglądać?