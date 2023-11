Co jakiś czas w mediach pojawiają się plotki o zakończeniu emisji teleturnieju "Familiada" i równie szybko producenci uspokajają widzów, że nie muszą się obawiać i uwielbiany przez nich format nie zniknie z anteny. Program zadebiutował na TVP2 w 1994 roku i nadal cieszy się ogromnym powodzeniem. Widzowie uwielbiają go za charyzmatycznego prowadzącego i szansę na sprawdzenie swojej wiedzy. Co jakiś czas producenci show podsyłają widzom zagadki rodem z programu za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tym razem pytanie dotyczyło imion.

REKLAMA

Zobacz wideo Rekordy polskiej telewizji. "Wielka gra" była nadawana 44 lata. Teleturniej "Familiada" to też rekordzista

"Familiada". Pytanie produkcji poruszyło wyobraźnię widzów. "Imię zakończone na...". Tak odpowiedzieli

Na oficjalnym profilu "Familiady" na Facebooku co jakiś czas pojawiają się pytania wzorowane na zagadnieniach z programu. Widzowie mieli ostatnio okazję wskazać, w jakim kraju płaci się koronami, jaki aktor po 2000 roku zagrał Józefa Piłsudskiego, czy też wymienić ssaka, który ma z reguły jednego potomka na raz. Tym razem padło zagadnienie dotyczące imion. "Imię męskie zakończone na "O""- czytamy na profilu programu. Na odpowiedź fanów formatu nie trzeba było długo czekać. "Iwo, Bruno, Romeo, Mieszko, Otto..", "Bruno, Leo, Iwo, Hugo" - napisali widzowie. Nie obyło się też bez żartobliwych odpowiedzi. Fanów teleturnieju wyraźnie poniosła wyobraźnia i zaserwowali dowcipy na miarę samego Karola Strasburgera. "Boski Alvaro", "Rafaello", "Iwo, który nader często stawiać musi piwo" - zaproponowali widzowie. Padły także kreatywne propozycje nawiązujące do popularnych polskich imion, takie jak Januszo, Adriano czy Zdzicho, ale takie propozycje mogłyby zaskoczyć samych ankietowanych. A wy, jak byście odpowiedzieli?

Karol Strasburger Karol Strasburger; kapif.pl

"Familiada". Wpadki w programie. Nikt nie zauważył błędu na tablicy