Dziewiąty sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zmierza ku końcowy. W tej edycji programowe ekspertki połączyły ze sobą trzy pary. Choć wydaje się, że u Kornelii i Marka oraz Magdy i Krzysztofa wszystko idzie zgodnie z planem, to nad małżeństwem Kingi i Marcina od dawna wiszą czarne chmury. Ta para napotkała trudności od samego początku ślubnego eksperymentu, a z odcinka na odcinek było tylko gorzej. Zamiast łagodzić kryzysy i napięcia, konflikty między nimi nieustannie się zaogniały. Czy ich małżeństwo wyjdzie jeszcze na prostą? O tym przekonamy się w najnowszych odcinkach. Póki co, możemy śledzić działalność Marcina w sieci. Do tej pory mężczyzna nie korzystał z portali społecznościowych. Wygląda na to, że teraz postanowił się przełamać.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna bezlitosna dla Macieja. Sarkastycznie nawiązała do Marty

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marcin założył konto na Instagramie. Fani wytykają mu jedno

Marcin z dziewiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" właśnie zaistniał w mediach społecznościowych. Mężczyzna założył profil na Instagramie. Co ciekawe, na wszystkich zdjęciach, które do tej pory opublikował, możemy zobaczyć, że na jego twarzy gości promienny uśmiech. Zupełnie inaczej mężczyzna prezentuje się w programie. W telewizji zazwyczaj nie jest zbyt zadowolony i ma ponurą minę. Jak na razie konto Marcina zgromadziło ponad półtora tysiąca obserwujących. Pierwsi fani zdążyli już dać o sobie znać i zasypali uczestnika komentarzami. Jednogłośnie zwracają uwagę na jedno. "Program ci chyba nie służył, nie widziałam cię w nim takiego uśmiechniętego, ale w sumie to się nie dziwię" - napisała jedna z internautek. "Fajnie widzieć cię w końcu uśmiechniętego. Pozdrawiam serdecznie, była szczecinianka" - dodała kolejna.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Ekspertka oceniła zachowanie Kingi

W jednym z ostatnich odcinków ślubnego eksperymentu Kinga znowu się uniosła. Tym razem gwałtownie zareagowała w obecności męża i jego mamy. Programowa ekspertka odniosła się do sytuacji. "Gwałtowna reakcja może być wynikiem trudności w wyrażaniu myśli i uczuć w sposób zrozumiały dla drugiej osoby, może być też wynikiem poczucia, że jest się nierozumianym lub akceptowanym" - napisała Hanna Kąkol dla portalu Party.pl. W dalszej części wyraźnie zaznaczyła, że nie wszystkie sytuacje są pokazywane w telewizji. "Nie znamy całego przebiegu danej sytuacji. Każdy z nas doświadcza złości i każdy ma możliwość odczuwania i doświadczania jej, ale różnimy się tym, co z naszą złością gwałtownymi reakcjami robimy" - wyjaśniła. Co sądzicie o tej parze? Premierowe odcinki "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są emitowane we wtorki o godzinie 21:35.

Kinga i Marcin, 'Ślub od pierwszego wejrzenia' fot. screen TVN Player