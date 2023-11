Małgorzata Borysewicz wzięła udział w czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony". Jako jedna z niewielu uczestniczek znalazła tam miłość. Wraz z poznanym w show Pawłem do dziś tworzą szczęśliwe małżeństwo. Doczekali się też dwójki dzieci. Rolniczka chętnie dzieli się na Instagramie swoją codziennością. Ostatnio podzieliła się refleksjami na temat diety. Pokazała też efekty "przed" i "po". Nie wszystkim fanom przemiana Małgosi nie przypadła do gustu.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Małgorzata i Paweł pokazali pokój córki

"Rolnik szuka żony". Małgosia mówi o diecie zmieniającej rysy twarzy. "Widzicie różnicę?"

Małgorzatę Borysewicz śledzi w sieci niemal 200 tysięcy obserwujących. Rolniczka nie ma oporów przed pokazywaniem prywatnego życia, a niekiedy poruszania mocno intymnych tematów. Ostatnio żona Pawła zaprezentowała fanom dwa zdjęcia. Jedno z nich wykonano, zanim uczestniczka hitu TVP przeszła na dietę. Drugie pokazuje zaś efekty zmiany nawyków żywieniowych.

Dieta zmieniająca rysy twarzy ? Mniej mięsa, mniej cukru, mniej nabiału, mniej glutenu, więcej ruchu, dużo snu. Mniej nie znaczy w ogóle … Podejście zdroworozsądkowe do żywienia i nawyki, które wprowadzamy do swojej diety, procentują. Pierwsze efekty zauważyłam po trzech tygodniach (...) Widzicie różnicę na tych zdjęciach? Tak, wiem, że jestem o cztery lata starsza - napisała na Instagramie.

"Rolnik szuka żony". Fani nie podzielają entuzjazmu Małgosi

Nie wszyscy fani byli zachwyceni metamorfozą Małgorzaty. W komentarzach pojawiły się krytyczne głosy. Internauci twierdzili, że przed przejściem na dietę rolniczka prezentowała się młodziej i bardziej promiennie. "Wydaje mi się, że na drugim zdjęciu wygląda pani lepiej, ale to tylko moje spostrzeżenie. Najważniejsze, że pani się obecnie czuje dobrze i to jest najważniejsze", "Uważam, że zdrowiej jednak wygląda pani na drugim zdjęciu, ale rozumiem, że teraz zdrowiej się pani czuje", "Na drugim bardzo młodo i promiennie", "No nie ma tragedii, tak się dzieje jak się odstawi węglowodany i cukier!" - twierdzili. Rolniczka odpowiedziała na niektóre komentarze. "Chciałam tylko uwidocznić różnice w twarzy, jak jest się opuchniętym, pozdrawiam" - napisała Małgorzata.

