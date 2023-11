"Koło fortuny". Od lat nie było w takiej sytuacji. Jest komentarz TVP

Wszystko wskazuje na to, że Telewizja Polska nie jest obecnie w najlepszej sytuacji finansowej. Urzędujący jeszcze prezes TVP, Mateusz Matyszkowicz, zdecydował się na wprowadzenie nagłych oszczędności. W związku z tym skraca premiery topowych produkcji stacji w jesiennej ramówce. Jak informowaliśmy, fani serialu "Ojciec Mateusz" w nowym sezonie zobaczą skróconą liczbę odcinków. Oszczędności mają również dopaść Sylwester Marzeń. Na tym jednak nie koniec cięcia kosztów. TVP nie wyemituje zimą premierowych odcinków uwielbianego przez widzów teleturnieju. Poznajcie szczegóły.

Kolejne zmiany jesiennej ramówce. TVP tnie koszty

"Koło fortuny" pojawiło się na antenie Telewizji Polskiej jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku. Program cieszył się niesłychaną popularnością. Po kilku latach przerwy w emisji w 2017 roku format ponownie powrócił na ekrany. Wojciecha Pijanowskiego w roli prowadzącego najpierw zastąpił Rafał Brzozowski, a później Norbi. Natomiast funkcję Magdy Masny przejęła Izabella Krzan. Obecnie program jest emitowany każdego dnia w tygodniu. Od poniedziałku do piątku można go oglądać o godzinie 16:00 na antenie TVP 2. W weekendy emitowany jest nieco wcześniej, o 14:35, na tym samym kanale. Choć obecnie widzowie mogą śledzić zmagania uczestników, to wraz z końcem listopada ma się to zmienić.

Widzowie ubóstwiają "Koło fortuny". Kiedy mogą liczyć na nowe odcinki?

Jak dowiedział się Plotek, ostatni premierowy odcinek "Koła fortuny" ma przestać być emitowany od 27 listopada. Następnie widzowie będą mogli cieszyć się jedynie powtórkami uwielbianego teleturnieju. W poprzednich latach TVP nie zdecydowała się na tak poważny krok. W związku z tym teraz niejeden widz może czuć się rozczarowany utratą lubianego programu. Skąd ta nagła zmiana? TVP udzieliło zawiłej odpowiedzi. "Telewizja Polska, podobnie jak inne stacje w swojej ramówce planuje zarówno premiery, jak i powtórki. Wyniki oglądalności pokazują, że widzowie chętnie oglądają nie tylko premierowe odcinki teleturnieju "Koło fortuny" (średnia widownia odcinków premierowych w latach 2020 - 2023 wynosi 1,34 mln widzów, udział na poziomie 15,35 proc.), ale również te, które zostały już wcześniej wyemitowane (średnia widownia odcinków powtórkowych w paśmie popołudniowym w latach 2020-2022 wynosi 1,37 mln widzów, udział 16,85 proc.)" - cytuje słowa biura prasowego TVP serwis Wirtualne Media. Jak na razie nie wiadomo, kiedy widzowie będą mogli liczyć na premierowe odcinki "Koła fortuny". Spekuluje się, że może to nastąpić dopiero w wiosennej ramówce.