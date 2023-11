Dziesiąty sezon programu "Rolnik szuka żony" powoli zbliża się do finału. W ostatnim odcinku mogliśmy obejrzeć spotkania z rodzinami bohaterów show. Niektórzy uczestnicy dokonali już swoich wyborów, inni się jeszcze wahają. Do tej drugiej grupy zalicza się Waldemar, który wciąż zastanawia się między Ewą a Dorotą. Ostatnio rolnik zabrał piosenkarkę na randkę. Niestety, nie wszystko przebiegło po jego myśli.

Zobacz wideo Waldemar z "Rolnik szuka żony" podbija parkiet na wycieczkowcu. Tańczy z tajemniczą kobietą

"Rolnik szuka żony". Waldemar wybuchł podczas randki. "K*** wielka szydera"

W programie "Rolnik szuka żony" Waldemar otwarcie przyznał, że uwielbia tańczyć. Nic więc dziwnego, że randka z Ewą odbyła się na parkiecie. Uczestnik chciał zaimponować tanecznej partnerce. Nie do końca mu się jednak udało. Rolnik co rusz mylił ruchy, co doprowadziło go do wybuchu wściekłości.

Ja nie wiem, czy z tego coś wyjdzie. Żeby k***a nie było, że wielki tancerz i będzie k***a wielka szydera. K***a, robię cha-chę odruchowo - denewował się Waldemar.

Uczestnik hitu TVP przyznał, że cierpliwość nie jest jego mocną stroną. - Wyszła podczas naszego tańca moja najgorsza cecha i nie wstydzę się tego powiedzieć. Jestem niecierpliwy i spinam się, gdy mi nie wychodzi - zdradził przed kamerami.

Waldemar i Ewa 'Rolnik szuka żony' Screen z programu vod.tvp.pl

"Rolnik szuka żony". Widzowie oburzeni zachowaniem Waldemara. "Moje zażenowanie dostało zażenowania"

Nie da się ukryć, że relację z randki Waldemara i Ewy trudno się oglądało. Wybuchy złości rolnika to nie wszystko. Podczas rozmowy z kandydatką uczestnik mówił jedynie o jej urodzie. Stwierdził nawet, że "każdy by mu zazdrościł takiej dziewczyny" i "trzeba razem fajnie wyglądać". Wykazał się też godną podziwu spostrzegawczością, zauważając, że Ewa "ma buzię, oczy i włosy". Nic dziwnego, że po ostatnim odcinku na profilach społecznościowych zawrzało. Widzowie nie zostawili na Waldemarze suchej nitki. "Moje zażenowanie dostało zażenowania", "Aż szkoda mi Ewy, że musiała słuchać tego uprzedmiotowienia swojej osoby. Piękna kobieta, mam nadzieję, że uciekła jak najdalej od mistrza czaczy", "Żenujące zachowanie lovelasa. Nie ma o czym rozmawiać ani niczego zaoferować poza głupimi tekstami o wyglądzie" - czytamy w komentarzach.