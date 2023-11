Joanna Dyrkacz dała się poznać jako uczestniczka piątego sezonu "Sanatorium miłości", które na początku 2024 roku wróci z nowymi odcinkami na antenę TVP1 i Martą Manowską w roli prowadzącej. Kobieta dzięki udziałowi w show zyskała wierne grono fanów, dlatego nie przestaje dzielić się z nimi aktualnościami z życia. Właśnie poinformowała, że jest po przeprowadzce. Jak teraz mieszka? By nikt się nie zastanawiał, pokazała to na zdjęciach.

Nowy dom Joanny z "Sanatorium miłości"

Joanna Dyrkacz przez 40 lat mieszkała w USA. W Polsce mieszka dopiero od trzech lat, ale jak widać, mieszkanie, które dotychczas zajmowała w naszym kraju, szybko się jej znudziło. Wiadomo, że nowe lokum uczestniczki programu TVP1 znajduje się w centrum Warszawy. "Przeprowadziłam się bliżej Śródmieścia i czuję, że zaczynam nowy okres w moim życiu i wiele moich planów zacznie się realizować" - pisała niedawno, a teraz pokazała wnętrza swojego nowego miejsca zamieszkania. Przy tym pokusiła się na nieco filozoficzny wpis.

Mój nowy dom. Kiedy zdecydowaliśmy się uczynić nasz dom miejscem harmonii, pozwalamy, aby energia miłości rozszerzyła się w życiu wszystkich, którzy tam mieszkają i przebywają. W najlepszym wydaniu, nasze domy działają jak nasze sanktuaria. Są to gniazda, do których wracamy na odpoczynek i pożywienie, zanim znów wyruszymy, aby rozwinąć skrzydła i polecieć. Każda osoba będzie pielęgnowana, pozwalając im zabrać ten spokój i spokój ze sobą na świat, dzieląc się nim z kimkolwiek spotka; i czyniąc każdą przestrzeń, do której wchodzą, cieplejszym i bardziej kochającym miejscem dla wszystkich - napisała Joanna z "Sanatorium miłości" na Facebooku.

Sypialnia Joanny z "Sanatorium miłości" zaskoczyła żyrandolem

Pod zdjęciami z nowego mieszkania Joanny, nie zabrakło wielu pozytywnych komentarzy. Jej wnętrza skomentowały też inne znane uczestniczki "Sanatorium miłości". "Asiu, wprowadziłaś ciepły klimat do swojego nowego mieszkania. Brawo" - napisała Stanisława Kowalska. "Przepięknie Asiu, kolory the best" - wtórowała Anita Nowicka. W mieszkaniu Joanny z wysokimi sufitami widać dużo stylowych mebli w stylu retro, które przypadły do gustu obserwatorom emerytki. Wszystko utrzymane jest w kolorach szarości z elementami brązu. "Cudowny dom. Piękne, ciepłe wnętrza. Niech w tym miejscu na stałe zagości i zamieszka spokój, miłość, radość i obfitość" - czytamy. Jedna z fanek zwróciła uwagę na lampę w sypialni, która wisi nad wielkim łożem i jest w kształcie... chmurki. "Co za piękny żyrandol" - napisała fanka Joanny. Zdjęcia z nowego mieszkania Joanny Dyrkacz znajdziesz w galerii na górze strony.

