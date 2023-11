Miał być hit, wyszedł kit. Serial paradokumentalny TVN o czarach spada z anteny

To miał być hit jesiennej ramówki. Niestety - dla TVN-u - wyniki serialu paradokumentalnego "Zapisane w gwiazdach" mówią same za siebie i o pozycji do dumy trudno mówić. Jak podaje serwis Wirtualne Media, produkcja nie doczeka się kontynuacji w kolejnej ramówce stacji. Wszystko przez oglądalność. Średnia widownia odcinków z września wyniosła tylko 316 tys. osób. Przełożyło się to na 4,50 proc. udziału stacji w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 7,28 proc. w grupie komercyjnej 16-49 oraz 6,23 proc. w grupie 16-59. W związku z tym emisja dotychczas nagranych odcinków została ograniczona do jednej premierowej emisji w tygodniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Izabela Trojanowska obrywała za pracę w "Klanie"

O czym jest serial paradokumentalny "Zapisane w gwiazdach", który nie zdobył serca widzów TVN?

Serial paradokumentalny "Zapisane w gwiazdach" inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami. W każdym odcinku widzowie poznają jedną historię, opowiedzianą przez bohatera, który doświadczył czegoś wyjątkowego i nadprzyrodzonego. Wydawałoby się, że ta tematyka miała potencjał przyciągnąć widzów przed telewizory. Jak podawał TVN w opisach programowych produkcji, odpowiadała ona na szereg niecodziennych pytań. "Czy dusze zmarłych mogą wrócić na ziemię, by ostrzec swoich bliskich przed niebezpieczeństwem albo pomóc im przejść na drugą stronę? Czy klątwa rzucona przez wściekłą byłą dziewczynę może zadziałać i zniszczyć czyjeś życie? Czy sny mogą być prorocze, a eliksiry miłości mogą sprawić, że ktoś nagle się zakocha? Czy pozornie niewinny przedmiot może nosić w sobie zło i próbować zawładnąć ludźmi?" - czytamy w opisie serialu. Bohaterowie formatu szukają odpowiedzi na te pytania u Wróżki, Astrologa, Medium lub Szeptuchy. Słuchają kart tarota, odczyniają klątwy, uczestniczą w rytuałach oczyszczających, ochronnych lub odcinających ich od grzechów przodków.

Widzowie TVN wolą oglądać "Detektywów"

Lepiej w jesiennej ramówce TVN radzą sobie reaktywowani po 11 latach "Detektywi". I to właśnie oni doczekali się zamówienia na kolejne odcinki. We wrześniu serial paradokumentalny oglądało średnio 407 tys. osób, co już jest dla stacji zadowalającym osiągnięciem. W związku z tym od niedawna można go oglądać nie tylko od poniedziałku do środy, ale również w czwartki o godz. 16:50 za usunięte z emisji w te dni formatu "Zapisane w gwiazdach".

Screen z reklamy 'Zapisane w gwiazdach'. 'Zapisane w gwiazdach' znika z TVN. Fot. screen materiały prasowe TVN