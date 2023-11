"The Voice of Poland" od lat ściąga rzeszę widzów przed telewizory. Program emitowany na antenie TVP2 cieszy się popularnością. Przez długi czas emisji w formacie odbyło się wiele roszad. Obecnie w fotelach jury zasiadają: Justyna Steczkowska, Lanberry, Marek Piekarczyk oraz Tomson i Baron. Po zakończeniu kolejnych etapów, czyli przesłuchań w ciemno, bitew oraz nokautów przyszedł czas na długo wyczekiwany etap live. Za nami kolejny odcinek na żywo, po którym w grze pozostają już tylko i wyłącznie po dwie osoby z każdej drużyny. Choć najnowszy epizod pełen był ćwierćfinałowych emocji, to całą uwagę skradła Justyna Steczkowska. W tej stylizacji wyglądała jak milion dolarów.

Zobacz wideo Justyna Steczkowska o dzieciach. Kto idzie w jej ślady, a kto się buntuje?

"The Voice of Poland". Justyna Steczkowska w oszałamiającej stylizacji

Justyna Steczkowska od lat związana jest z formatem. Wokalistka zadziwia głosem i z dumą oraz pełnym profesjonalizmem pragnie przekazać zdobytą wiedzę innym. W tym sezonie do jej drużyny trafiło mnóstwo młodych talentów. Po ćwierćfinałowym odcinku w jej zespole pozostała już tylko Maja oraz Bartek. Jednak mimo wspaniałych głosów i zaciętej walki, w minionym odcinku uwagę widzów zwracał jeszcze jeden element. Chodzi o strój, na jaki postawiła gwiazda. Tego wyjątkowego wieczoru Justyna Steczkowska miała na sobie iście królewską kreację. Wokalistka wybrała srebrną suknię do ziemi z długim rękawem. Materiał przyzdobiony był licznymi cekinami oraz innymi błyskotkami. Krój podkreślał figurę, a dekolt w serek dodał jeszcze większej elegancji. Do tego gwiazda postawiła na równie podniosłą fryzurę. Miała burzę loków rodem z Hollywood. Całość podkreśliła starannie wykonanym makijażem, uwypuklającym oczy. Trzeba przyznać, że w takim wydaniu prezentowała się znakomicie. Aż trudno oderwać od niej wzrok. Więcej zdjęć gwiazdy znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

'The Voice of Poland'. Justyna Steczkowska fot. screen TVP VOD

"The Voice of Poland". Justyna Steczkowska bezlitosna dla uczestnika

W tym samym odcinku swoje umiejętności wokalne prezentował Daniel z drużyny Lanberry. Mężczyzna mierzył się z utworem Grzegorza Hyżego o tytule "O Pani!". Niestety, jego wersja piosenki nie przypadła do gustu Justynie Steczkowskiej. Gwiazda nie zostawiła na nim suchej nitki. Jej zdaniem mężczyzna nie podołał i powinien wrócić na lekcje śpiewu. A wy co o tym sądzicie? Premierowe odcinki "The Voice of Poland" są emitowane w soboty o godzinie 20:00.