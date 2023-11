Karina Koch szybko zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie "Chłopaki do wzięcia". Kobieta była nieocenionym wsparciem dla brata Stefana, który próbował odnaleźć miłość w produkcji Polsatu. Karina zaskoczyła widzów miłością do ćwiczeń i nienaganną sylwetką. Na swoim profilu na Facebooku, który zdobywa coraz więcej fanów, dzieli się ciekawymi momentami ze swojego życia i okazjonalnymi metamorfozami. Tym razem naprawdę zaskoczyła, ale czy pozytywnie? Więcej zdjęć Kariny znajdziesz w galerii na górze strony.

Karina z "Chłopaków do wzięcia" w zupełnie nowej odsłonie. Na głowie nietuzinkowy kolor

Osoby, które obserwują Karinę w mediach społecznościowych wiedzą, że kobieta kocha zmieniać swój wygląd. Jeszcze niedawno mogliśmy zobaczyć ją w krótkich i pokręconych włosach, a teraz na jej głowie gości grzywka i intensywny fiolet! Bohaterka programu zdecydowała się na ostre cięcie i konkretną koloryzację. Głowa Kariny mieni się w różnych odcieniach fioletu i różu. Całość podrasowała mocnym makijażem utrzymanym w tej samej palecie barw. Do nowej fryzury dopasowała nawet stylizację! Światło, które pada na twarz Kariny sprawia, że nie tylko włosy wydają się fioletowe, ale także brwi. Efekt "wow"? Nie wszyscy chyba są tego zdania.

Fani Kariny z "Chłopaków do wzięcia" podzieleni po nowej metamorfozie. Hit czy kit?

Pod postem zaroiło się od komentarzy obserwatorów Kariny. "Super zmiana", "Tak trzymaj", "Fajna zmiana, tylko uśmiechu brak", "Bardzo ładnie! A jak innym się nie podoba, to nie muszą patrzeć i komentować" - pisali zagorzali fani. Zmiana nie przypadła jednak wszystkim do gustu. Część z internautów nie mogła się przekonać do nowego wizerunku Kariny. "Nie pasuje do ciebie ten kolor. Jesteś za bardzo poważna w nim", "No to nie był dobry pomysł..." - skwitowali pozostali internauci. Karina nie wydaje się przejmować żadnymi komentarzami i podkreśla, że wygląd to kwestia indywidualnego gustu. A wy co sądzicie o takiej zmianie? ZOBACZ TEŻ: "Chłopaki do wzięcia". Ryszard "Szczena" zakochany. Pokazał nowe zdjęcie partnerki

Karina w poprzedniej fryzurze Karina z 'Chłopaków do wzięcia' zaszalała z fryzurą. Nie wygląda jak w programie. Fot. @Karina i Stefan Koch - rodzeństwo Koch/ Facebook