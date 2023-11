"Chłopaki do wzięcia" od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów Polsat Play. W programie śledzimy losy mężczyzn po przejściach, ze wsi lub małych miejscowości, którzy szukają szczęścia w miłości. Jednym z faworytów publiczność był Ryszard "Szczena" Dąbrowski, który zdobył tę popularność abstrakcyjnymi sytuacjami. Fragment sceny, w której kradnie rower swojej matce, okrążył już internet po raz setny, a wciąż bawi internautów. Choć na pozór zabawne wideo, obnaża także przeszłość bohatera show, który nieraz zadarł z prawem. Dzisiaj wiele wskazuje na to, że powoli wychodzi na prostą. W mediach społecznościowych pochwalił się, że jego związek kwitnie w najlepsze.

"Chłopaki do wzięcia". Szczena pokazał partnerkę. To ona skradła jego serce

Odkąd udało mu się zdobyć popularność w programie, Szczena zaczął się chętniej udzielać w mediach społecznościowych. Tam pokazuje kulisy prywatnego życia. Na publikowanych zdjęciach widzimy, że gustuje w luksusowych samochodach - choć nie wiemy, czy tylko przy nich pozuje, czy stał się ich właścicielem. Znaleźć tam można także kadry z Marcinem Najmanem, z którym dwa lata temu zmierzył się w MMA-VIP 3. Gala wyjątkowa zapadła widzom w pamięci, bo w wywiadzie po przegranej walce, bohater "Chłopaków do wzięcia" wyznał, że w jej trakcie był... pod wpływem alkoholu.

Teraz jednak wiele wskazuje na to, że Ryszard Dąbrowski odpuścił sobie zadawanie ciosów w oktagonie. Zwłaszcza że jego głowę zaprząta teraz zupełnie coś (a właściwie ktoś) innego. Na swoim tiktokowym profilu kilka dni temu opublikował zdjęcie partnerki, Joanny. Kobieta zapozowała w granatowej bluzce w białe paski. Zmieniła się za to jej fryzura, bo fani pary powinni kojarzyć, że jeszcze do niedawna była brunetką. Teraz możemy ją zobaczyć w blondzie.

"Chłopaki do wzięcia". Partnerka Szczeny zgarnia same komplementy. Fani są zachwyceni

Nowe zdjęcie Joanny na profilu Szczeny wywołało wiele pozytywnych emocji wśród internautów. Szybko zaczęły pojawiać się komentarze komplementujące wygląd kobiety. "Świetna fryzura, Szczena zadowolony", "Pięknie wyglądasz" - czytamy. Wiele osób też po prostu życzyło parze szczęścia. "Wy do siebie pasujecie, jak słoik z nakrętką. Życzę wam wszystkiego dobrego", "Szczęścia dla was" - pisali fani. Nie zabrakło też mnóstwa emotek z serduszkami.