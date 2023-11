Odkąd Waldemar pojawił się w dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony", wzbudził kontrowersje. Wszystko przez jego kontakty z kobietą spoza programu. Interweniował reżyser, który kazał mu zadzwonić i zerwać relacje. Kandydatki, które zaprosił na gospodarstwo mu wybaczyły, ale niesmak pozostał. Dziś rolnik nie należy do najbardziej lubianych uczestników, ale zebrał grono widzów, którzy mimo wszystko mu kibicują. Ci poszli za nim do sieci, a Waldemar aktywnie wykorzystuje już popularność zdobytą w telewizji. Rozkręcił konto na Instagramie, gdzie dzieli się fragmentami ze swojego życia i odpowiada na pytania internautów. Ostatnio opublikował nagranie, którego chyba nikt się nie spodziewał. Odniósł sukces na parkiecie. Nie towarzyszyła mu jednak żadna z kandydatek z programu. Nagranie z tego dzikiego tańca możecie zobaczyć poniżej.

REKLAMA

Zobacz wideo Waldemar z "Rolnik szuka żony" podbija parkiet na wycieczkowcu. Tańczy z tajemniczą kobietą

"Rolnik szuka żony". Waldemar zaszalał na parkiecie. Co za ruchy!

Waldemar dodał nagranie, na którym pokazał swoje umiejętności taneczne. Towarzyszy mu tajemnicza blondynka, która próbuje dotrzymać mu kroku. Okazało się, że wysiłki podczas wakacji się opłaciły, gdyż rolnik z partnerką wygrali główną nagrodę. "Podczas rejsu po Morzu Śródziemnym miałem zaszczyt wziąć udział w konkursie tanecznym Dancing Shoes organizowanym na pokładzie MSC Grandiosa. Wysiłek, energia i pasja do tańca zostawiona na parkiecie oraz taneczna partnerka, która dała radę mojemu dynamicznemu tempu zaowocowała zwycięstwem w owym konkursie. To była wspaniała taneczna zabawa" - napisał Waldemar na Instagramie. Fani nie mogli przejść wobec tego obojętnie.

Waldemar, 'Rolnik szuka żony' screen TVP VOD

"Rolnik szuka żony". Waldemar chciał zostać tancerzem? Internauci ocenili jego umiejętności

Internauci obserwujący rolnika rzucili się do komentowania. Nie szczędzili mu komplementów. Na niektóre z nich Waldemar odpowiedział. "Ale z pana zwierzę sceniczne" - napisała jedna z użytkowniczek Instagrama. "Dać mi tylko odpowiednią muzykę, którą naprawdę czuję i wtedy się odpalam jak rakieta" - odpisał uczestnik "Rolnik szuka żony". "Walduś, minąłeś się z powołaniem, powinieneś być zawodowym tancerzem" - oceniła kolejna. Jednak w tym przypadku rolnik był dla siebie surowy."Za późno sobie to uświadomiłem. Na studiach - zamiast chodzić na zajęcia taneczne, to wybrałem karate. Zdecydowanie lepiej wówczas byłoby doskonalić umiejętności taneczne. Dziękuję ślicznie za bardzo motywujące i miłe słowa" - odpowiedział. Jak wam się podobają pląsy Waldemara?

Tak mieszka Waldemar z 'Rolnik szuka żony' screen TVP VOD