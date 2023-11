'Rolnik szuka żony'. Klaudia wspomina Valentyna. 'To jesteście razem czy nie?'

Klaudię poznaliśmy w dziewiątej edycji hitowego show TVP "Rolnik szuka żony". Była jedyną rolniczką w tym sezonie. Pochodząca z Podlasia kobieta długo szukała tego jedynego, dlatego zdecydowała się spróbować swoich sił w programie. Tam poznała Valentyna, który na co dzień pracował i mieszkał w Warszawie. Tych dwoje szybko połączyło uczucie, które miało przetrwać nawet po zakończeniu emisji. Myślicie, że nadal są razem?

Zobacz wideo Marta Manowska zdradza, czy program "Rolnik szuka żony. Powroty" mógłby się udać

"Rolnik szuka żony". Co słychać u Klaudii i Valentyna? Urocze nagranie uczestniczki

Klaudia z "Rolnik szuka żony" stara się być dość aktywna w mediach społecznościowych. Chętnie pokazuje na swoich profilach kulisy życia prywatnego. To właśnie dzięki temu możemy się dowiedzieć, czy jej związek z Valentynem dalej kwitnie. Wszystko wskazuje na to, że tak właśnie jest. Wiadomo też, że budowlaniec zamieszkał u swojej ukochanej. Udało mu się również znaleźć pracę w zawodzie na miejscu.

Na ostatnim nagraniu, które pojawiło się na instagramowym profilu uczestniczki, widzimy pokaz slajdów zdjęć i wideo, które zostały nagrane w ostatnim czasie. Nie można nie zauważyć, że ten rok był dla rolniczki pełen nie tylko pracy, ale i tych bardziej przyjemnych zajęć. Widzimy kadry z różnych podróży czy imprez. Na wielu z nich razem z Klaudią pozuje Valentyn, a para nie szczędzi sobie czułości. "A w galerii takie wspominki" - czytamy w opisie.

Klaudia i Valentyn, 'Rolnik szuka żony' fot. instagram/krukhinets/

Fani kibicują Klaudii i Valentynowi z "Rolnik szuka żony"

Klaudia i Valentyn byli niemal od samego początku dziewiątej edycji faworytami publiczności, która mocno trzymała kciuki za to, aby im się udało. Widać to także po profilach uczestników w mediach społecznościowych. Niemal pod każdym wspólnym zdjęciem od razu pojawia się mnóstwo komentarzy zadowolonych fanów, którzy życzą parze szczęścia. Także pod ostatnim filmem rolniczki nie brakuje pozytywnych wpisów. "Cudownie się na was patrzy", "Dobrze was widzieć zakochanych", "Wspaniała para, od początku trzymałam za was kciuki", "Cudownie, że program przyniósł wam miłość. Nigdy nie zapomnę tych odcinków pełnych emocji, trochę twoich wątpliwości, niejasnych rozmów, aż nagle przyszedł ostatni odcinek i powiedziałaś 'tak' waszej miłości" - pisali internauci. Inni natomiast dopytywali: "To jesteście razem, czy nie?". ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Klaudia zaskoczyła fanów. Długo ukrywała prawdę o sobie.