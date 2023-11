Siódma edycja "Hotelu Paradise" dobiegła końca. W czwartek 9 listopada poznaliśmy zwycięską parę - Kori i Jacka. Emocje towarzyszyły widzom aż do samego końca, a takiego obrotu spraw chyba nikt się nie spodziewał. W oczekiwaniu na następny sezon, możemy sprawdzić, co słychać u uczestników. Udało nam się dowiedzieć, które związki przetrwały po programie.

"Hotel Paradise". Kori i Jacek

Zacznijmy od zwycięzców. W ostatnim odcinku zadecydowali, że wygrało uczucie. Wiele wskazuje na to, że nadal są razem. W ostatnich tygodniach na instagramowych profilach obu uczestników często pojawiały się wspólne relacje, na których pokazywali, jak spędzają czas. Zdarzyły się nawet zdjęcia, na których trzymają się za rękę. W dniu emisji finału wyszli także na randkę, aby świętować tę chwilę. Choć żadne z nich jeszcze tego nie oficjalnie ogłosiło, to możemy się domyślać, że udało im się znaleźć miłość w telewizji.

"Hotel Paradise". Justyna i Roch

Roch z pewnością był jednym z bardziej kontrowersyjnych uczestników siódmej edycji "Hotelu Paradise". Nie zyskał także sympatii widzów, którzy notorycznie krytykowali w mediach społecznościowych jego zachowanie. Jedno trzeba mu jednak przyznać, pozostawał wierny swojej partnerce - Justynie, którą nazywał nawet "Okruszkiem". Oboje na instagramowych profilach podsycali plotki o związku, jeszcze w czasie emisji sezonu, dodając chociażby wspólne zdjęcia. Nie ujawnili jednak jeszcze, czy są razem.

"Hotel Paradise". Tori i Krzysiek

Po tym, jak odpadli z programu, Tori spotkała się z lawiną negatywnych komentarzy ze strony widzów. Zarzucali jej, że była z Krzyśkiem tylko po to, aby dojść do finału. Na IstaStories była mieszkanka rajskiego hotelu wyjaśniła, że jest to nieprawda. W dodatku para chętnie pokazuje w mediach społecznościowych wspólne chwile. Ostatnio mogliśmy też zobaczyć nagranie, na którym Krzysiek całuje partnerkę w policzek.

"Hotel Paradise". Mallu i Marvin

Oni wzbudzali ogromne emocje. Już na samym początku postanowili, że chcą stworzyć ze sobą parę. Między nimi narodziło się także uczucie. Wyznali sobie miłość. Uczestniczka jednak na własne życzenie zdecydowała się opuścić program, ponieważ nie mogła sobie poradzić z tym, co się dzieje w hotelu. Marvin odpadł na następnym Rajskim Rozdaniu. Potem żadne z nich nie chwaliło się relacją w mediach społecznościowych. Fani zakładają, że nie udało im się zbudować trwałego związku. Zdjęcia uczestników znajdziecie w galerii na górze strony.