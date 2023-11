Beata Chmielowska-Olech swoją karierę w Telewizji Polskiej zaczynała od prowadzenia "Teleexpressu Junior". Była także gospodynią programu "Popołudnie z Jedynką", "Kawa czy herbata?" i "Poranek" na TVP Info. Najbardziej znana jest jednak jako prezenterka "Teleexpressu". Chmielowska-Olech zapowiedziała jednak, że w jej życiu zachodzą zmiany. Czy te zawodowe?

Beata Chmielowska-Olech w enigmatycznym wpisie na Instagramie. "Zmiany"

Beata Chmielowska-Olech jest aktywna na Instagramie, gdzie publikuje kadry z życia prywatnego, a także te związane z pracą. Tym razem na jej profilu pojawiło się zdjęcie zrobione w studiu TVP na Woronicza. "Zmiany. Jesień. W cenie znów cieplejsze odzienie, pachnąca herbata i dojrzałe uczucie, co serce ogrzeje, a umysł poruszy. Słonecznego dnia" - napisała. Uwagę zwraca też hashtag #staytuned (tłum. wkrótce więcej informacji). Wpis szybko podchwycili obserwatorzy. "Czyżby to początek końca na wizji?", "Zmiany, zmiany, nowa miotła", "Pięknie oddana schyłkowa faza 'dobrej zmiany' i wyzwania, które są przed nią". Ktoś z internautów jednak stwierdził, że to za daleko idące wnioski. "Ludzie, przecież to tylko stwierdzenie faktu, że przyszła jesień i trzeba o siebie zadbać", "Zrobiło się zimno, więc rozpalmy ogień, w sobie również. Tyle. Nie doszukujcie się drugiego dna" - czytamy.

Na profilu Beaty Chmielowskiej-Olech pojawił się jednak kolejny post dotyczący zmian. "Zmiany widać i czuć wokół. Oddycham z ulgą, jest rześko, lubię to. A jak tam u was, lubicie jesień?" - zapytała pod zdjęciem muchomora. Czy rzeczywiście u prezenterki szykują się też zawodowe zmiany? O tym pewnie przekonamy się niebawem. Zdjęcia Beaty Chmielowskiej-Olech znajdziecie w galerii na górze strony.

Oni pożegnali się TVP po "dobrej zmianie"

Po tym, jak władzę w Polsce przejął PiS, z telewizją publiczną pożegnało się wielu dziennikarzy. W 2016 roku z TVP odszedł Maciej Orłoś, który był twarzą "Teleexpressu". Podobną decyzję podjęli m.in. Piotr Kraśko, Grażyna Torbicka czy Marzena Rogalska.