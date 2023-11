Mariah Carey ma na koncie jeden z największych przebojów świątecznych wszech czasów. Nagrany w 1994 roku utwór "All I Want For Christmas Is You" na lata zapewnił jej miano królowej bożonarodzeniowych piosenek. Carey swoją pozycję wykorzystuje w stu procentach. Rok temu stacja CBS wyemitowała dwugodzinny koncert artystki, która wykonywała świąteczne szlagiery. Wygląda na to, że tym samym tropem postanowiła iść TVP i zorganizować podobny show z Edytą Górniak. Jak donosi serwis Wirtualnemedia.pl, specjalny program z polską gwiazdą w roli głównej będzie można obejrzeć już w tegoroczne święta Boże Narodzenie.

Edyta Górniak dostała świąteczny show w TVP

Jak podaje serwis, Edyta Górniak, śladem zagranicznej diwy, podczas wydarzenia ma zaśpiewać świąteczne piosenki, a także kolędy. O specjalnym programie póki co nie wiadomo zbyt wiele oprócz tego, że ma zostać nagrany w połowie listopada w hali ATM Studio w Warszawie. Jak na razie nieznana jest dokładna data emisji koncertu. Za jego reżyserię odpowiada Konrad Smuga, który pracował także m.in. przy programach "Rolnik szuka żony", "Czar par" czy "Ameryka da się lubić". Był także dyrektorem artystycznym dwóch organizowanych w Polsce edycji Eurowizji Junior w 2019 i 2020 roku.

Edyta Górniak na planie 'Rytmów Dwójki'. Fot. Kapif.pl

Edyta Górniak od lat współpracuje z TVP

Wybór Edyty Górniak na gwiazdę świątecznego koncertu nie jest zaskoczeniem. Wokalistka z publicznym nadawcą współpracuje od lat i chętnie bierze udział w organizowanych przez TVP wydarzeniach. Jesienią tego roku dołączyła do obsady programu "Rytmy Dwójki", jednak więcej niż o muzycznych zmaganiach mówiło się o rzekomym zakulisowym konflikcie Górniak z liderem zespołu Pectus Tomaszem Szczepanikiem.

"Wszyscy omawiali kwestie techniczne, Edyta narzekała, aż w końcu Tomek powiedział jej kilka mocnych słów. Atmosfera zrobiła się gęsta. Od tamtej pory nie rozmawiają. Sytuację ratuje tylko Rafał Brzozowski, w którego Edyta od dawna jest zapatrzona jak w obrazek, ale to przyjaciel Tomka" - zdradziła Plotkowi osoba z produkcji programu. Górniak dość długo milczała w tym temacie, jednak ostatecznie postanowiła zabrać głos w dość enigmatycznym instagramowym wpisie. "Na intrygi, złośliwości, kłamstwa, zazdrość, nienawiść odpowiadam pokojem" - napisała.