Popularny program "Mam talent!", który na antenie TVN emitowany jest od 2008 roku, ku zaskoczeniu fanów show nie pojawił się w jesiennej ramówce stacji. Widzowie obawiali się, że format nie będzie kontynuowany, ale szybko okazało się, że powróci z nowym składem jury i nowym duetem prowadzących. Marcina Prokopa zastąpi Agnieszka Woźniak-Starak, która od lat związana jest ze stacją, a u jej boku pojawi się nieznany jeszcze szerszej publiczności Jan Pirowski. Kim jest nowy gospodarz show? Słuchacze Radia Eska doskonale go znają.

"Mam talent!". Jan Pirowski stworzy duet z Agnieszką Woźniak-Starak. Okrzyknięto go jednym z najbardziej pożądanych mężczyzn

Jan Pirowski i Agnieszka Woźniak-Starak już w najbliższym sezonie "Mam talent!" będą mogli sprawdzić się w rolach gospodarzy. Jej nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, bo od 2013 roku współpracuje ze stacją TVN i widzowie znają ją z takich formatów jak m.in. "Ameryka Express" czy "Dzień dobry TVN". Jan Pirowski także ma doświadczenie telewizyjne. Współpracował ze stacją TTV, gdzie spełniał się jako gospodarz programu "Pierwszy raz za granicą" lub "De Facto". Pirowski jest przede wszystkim doskonale znany słuchaczom Radia Eska, gdzie prowadzi audycję "Wrzuć na luz". Radiem interesował się jeszcze za czasów szkolnych, więc ma spore doświadczenie. 38-latek znalazł się w 2016 roku na liście 100 najbardziej pożądanych mężczyzn magazynu "CKM" i uplasował się wyżej niż Ryan Gosling i David Beckham, więc wydaje się, że telewizja będzie dużo lepszym miejscem, aby mógł zademonstrować swoje wdzięki.

'Mam talent'. Jan Pirowski 'Mam talent'. Jan Pirowski; fot. instagram.com/pirowski_jan

"Mam talent!". Jan Pirowski - kim jest prywatnie? "Mój najdłuższy związek trwał 16 sekund"

O jego życiu osobistym nie wiadomo za wiele, ale to może się wkrótce zmienić, bo media już zaczynają się interesować nowym prowadzącym "Mam talent!". Ze wpisów, które pojawiają się na jego profilu na Instagramie, można domniemywać, że nadal jest singlem. "Mój najdłuższy związek trwał 16 sekund. Ten z mikrofonem trwa już 16 lat. Umiem w związki, potrafię. Trzeba tylko dobrze trafić" - napisał pod jednym ze zdjęć. Widzki kultowego show TVN z pewnością nie przejdą obok nowego prowadzącego obojętnie. Na ostatnim opublikowanym zdjęciu pokazał się z bransoletką z trzema symbolami "X", która nawiązuje do programu, który lada moment poprowadzi. "Są powody, dla których bardzo lubię tę bransoletkę..." - dodał. W komentarzach od razu posypały się gratulacje. "No brawo! Na takie wieści czekaliśmy", "Najlepsza wiadomość", "Czas zacząć oglądać 'Mam talent!' znów" - czytamy. Będzie oglądać jego debiut w programie?