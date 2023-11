Serial "Rodzina zastępcza" latami przyciągał przed telewizory rzeszę widzów. Produkcja była kręcona na planie filmowym tylko przez kilkanaście miesięcy. Później przeniosła się do domu. Nie do wiary, co teraz się z nim dzieje.

3 'Rodzina zastępcza'. Tak po latach wygląda dom, gdzie nagrywano serial / fot. Agencja Wyborcza Otwórz galerię Na Gazeta.pl