Wielki finał siódmej edycji "Hotelu Paradise" zbliża się nieubłaganie. Długo wyczekiwany odcinek zostanie wyemitowany w czwartek 7 listopada na antenie TVN 7. Nie da się ukryć, że miniona edycja należała do dość burzliwych. Uczestnicy zadbali o to, by widzowie przed telewizorami nie narzekali na nudę. Pełno była dram, awantur i niespodziewanych zwrotów akcji. Bez wątpienia jedną z najbardziej kontrowersyjnych mieszkanek rajskiej wyspy jest Kori. Widzowie nie przeszli obojętnie wobec jej licznych relacji w programie. Oprócz tego niejednokrotnie komentowali jej wygląd. Kobieta właśnie została zapytana o swoją wagę. Padła szczera odpowiedź.

"Hotel Paradise". Kori zapytana o wagę. Udzieliła szczerej odpowiedzi

Kori prowadzi aktywną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. Ostatnio postanowiła nieco zbliżyć się do swoich obserwujących i wejść z nimi w interakcję. W związku z tym przeprowadziła na swoim profilu słynną serię pytań Q&A. W trakcie gry nie zabrakło odniesień do jej wyglądu. Jedna z internautek zebrała się na odwagę i wprost zapytała o jej wagę. "Ile masz wzrostu i ile ważysz?" - napisała. Kori nie pozostawiła jej bez odpowiedzi. Zdradziła, jaki ma do tego stosunek. "Mam 176 cm, nie mogę napisać, ile ważę, bo tyle cyferek się tutaj nie zmieści. Żartuję, nie wiem, bo się nie ważę - nie jest to dla mnie żadnym wyznacznikiem" - odparła. Zdjęcie z InstaStories znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Hotel Paradise". Internauci dopytywali o przemianę Justyny. Odprawiła ich z kwitkiem

Na podobne wyznanie ostatnio pokusiła się Justyna z tej samej edycji programu. Kobieta również udostępniła internautom możliwość zadawania pytań. Jak się okazuje, uczestniczka przeszła sporą metamorfozę i dużo schudła. Internauci byli pod wrażeniem jej przemiany i zaczęli dopytywać, jak tego dokonała. Justyna nie zdradziła im gotowego rozwiązania. "Niestety nie ma na to żadnego przepisu, który zmieni wasze ciało w tydzień czy miesiąc i po sprawie. Nie jest to też takie trudne, jak może się wydawać" - napisała na InstaStories. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

'Hotel Paradise' fot. https://www.instagram.com/hotelparadise.tvn7/

