Andrzej oraz Gienek z Plutycz dali się poznać w programie "Rolnicy. Podlasie". Śmiało można powiedzieć, że rolnicy stali się gwiazdami show. Szybko zyskali szerokie grono widzów, którzy zainteresowali się ich codziennością na wsi. Ponadto ojciec z synem zyskali sporo fanów w mediach społecznościowych. Ich profil na Youtube jest subskrybowany przez ponad 100 tysięcy użytkowników. Ostatnio mężczyźni wzięli się za ogromny remont. Opowiedzieli o swoich zamiarach.

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej z Plutycz chce zbudować pałac? Gienek wyznał sekret

Obecnie w gospodarstwie Andrzeja i Gienka z Plutycz odbywa się ogromna rewolucja. Mężczyźni wzięli się za porządny remont domu. Zajęli się również jego otoczeniem. Niedawno Andrzej rozpoczął demontaż ponad stuletnich okien. - Zdecydowałbyś się sam na taki ogromny remont? - dopytywał ojca. - Wy młode to sobie remontujcie. Co dam radę to pomogę i dołożę - mówił. - Pomału, pomału zrobimy z mego starego domu, powiedzmy, pałac - dodał 40-latek z dumą. W pewnym momencie Gienek podjął temat życia miłosnego Andrzeja. Ma cichą nadzieję, że syn w końcu pozna wybrankę swojego życia, którą będzie mógł zaprosić do nowego domu. - Może jakaś Kryśka czy Maryśka się znajdzie. Chodzi o to, żeby jakaś się trafiła. (...) To upierze, to zupy ugotuje, to placka upiecze, to kartofelkę ugotuje - powiedział bez wahania o swoich planach. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

'Rolnicy. Podlasie'. Andrzej z Plutycz fot. facebook.com/ Gienek i Andrzej

"Rolnicy. Podlasie". Fani oburzyli się zachowaniem Andrzeja z Plutycz. Chodziło o wykopki

Z początkiem jesieni 2023 roku u Andrzeja z Plutycz przyszedł czas na wykopki. Rolnicy relacjonowali to przedsięwzięcie w mediach społecznościowych. Na jednym z filmików fani mężczyzn dostrzegli pewien nietypowy szczegół. Okazało się, że w polu znajdowało się mnóstwo chwastów. Widzowie nie mogli wyjść z podziwu, że na aż tak zaniedbanej ziemi pojawił się urodzaj. "To nie kopanie, tylko szukanie ziemniaków. Brak słów na tego człowieka! Jak żeś posadził, to sobie teraz szukaj w trawie!" - pisał w sieci jeden z zaskoczonych internautów. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

Gienek z 'Rolnicy. Podlasie' 'Super Express', YouTube