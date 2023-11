Dziewiąta edycja hitowego show TVN "Ślub od pierwszego wejrzenia" powoli dobiega końca. Poznaliśmy trzy pary, które powiedziały sobie "tak": Krzysztofa i Magdę, Kornelię i Marka oraz Kingę i Marcina. Pierwsza z nich od początku jest faworytem publiczności. Natomiast trzecia - wręcz przeciwnie. Od pierwszego odcinka wszystko szło nie tak, jak powinno. Niedługo dowiemy się, czy fani mieli rację, typując swoich ulubieńców. Umieszczona na końcu przedpremierowego odcinka zapowiedź finału sugeruje, że ogromne emocje będą towarzyszyć do samego końca.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Mocna zapowiedź finałowego odcinka. Już wszystko jasne?

Na Playerze obejrzeć już można przedostatni odcinek dziewiątego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Na końcu umieszczono zapowiedź finału. Ten krótki fragment wprawił fanów w osłupienie, a zwłaszcza wypowiedź Krzysztofa. Jego związek z Magdą miał najwięcej fanów i niemal wszyscy byli pewni, że po programie nadal będą razem. Tymczasem uczestnik w rozmowie z ekspertem oświadczył:

Nie jesteśmy już razem. Nam się nie udało.

Widzowie liczą także na Kornelię i Marka, którzy mimo drobnych problemów przez większość sezonu tworzyli udane małżeństwo. Wiele wskazuje na to, że nie zmieni się to po zakończeniu eksperymentu. Uczestniczka zaczęła nawet szukać pracy w mieście męża. Podkreśliła jednak, że sam fakt próby podjęcia zatrudnienia tam nie oznacza jeszcze, że zdecydowała się z nim zamieszkać.

Kornelia i Marek, 'Ślub od pierwszego wejrzenia' fot. screen TVN player

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Fani przebierają nogami przed finałem. Zapowiedź ich zaskoczyła

O tym, jak widzowie odebrali zapowiedź finałowego odcinka, możemy poczytać w komentarzach pod postami na oficjalnym profilu programu na Instagramie. To tam najwierniejsi fani opisują swoje teorie, wylewają żale lub po prostu kibicują faworytom. Wczytując się w ich wpisy, możemy być pewni, że nie tylko nas zaskoczyły wypowiedzi uczestników. "Serio? Myślałam, że Krzysztof i Magda będą razem, Kornelia i Marek też, a na Kingę i Marcina nie liczyłam, ale jak zobaczyłam zapowiedź odcinków, to aż mnie zatkało. Taka fajna para", "Ale emocje przed finałem - zapowiedź szok! Niemal wszyscy obstawiali za pewniaków Magdę i Krzyśka", "Obejrzany kolejny odcinek na Player. Jestem w szoku. Para, której byłam pewna, nie jest razem, przynajmniej taka jest zapowiedź finału", "Pomiędzy Kingą a Marcinem jest taki mętlik, że sama już nie wiem, o co im chodzi", "Czy ja dobrze zrozumiałam, że dwie pary nie są razem? Chodzi mi o końcową zapowiedź odcinka 12" - pisali. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Krzysiek zdenerwował Magdę. Powiało chłodem [SPOILER]

Magda i Krzysztof - 'Ślub od pierwszego wejrzenia' fot. 'Ślub od pierwszego wejrzenia'/Player