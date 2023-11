Jakiś czas temu ósma edycja programu "Love Island. Wyspa miłości" dobiegła już końca. Tej afery nie da się jednak zapomnieć. Podczas finału atmosfera była wyjątkowo nieprzyjemna. Bartek oraz Jaqueline zdobyli drugie miejsce w randkowym show. Jak się jednak okazało, ich związek nawet nie przetrwał do powrotu do Polski. Widzowie zastanawiali się, co zdarzyło się między parą. Prawda okazała się bardzo bolesna. Wyszło na jaw, że Bartek został przyłapany w objęciach Karoliny. Wówczas między kobietami rozpętała się wojna. Fani nie byli zachwyceni zachowaniem uczestników.

Zobacz wideo "Love Island". Weronika o aferze. "Kobiety nie godzą się na takie rzeczy"

"Love Island". Karolina i Bartek są razem? Te zdjęcia nie kłamią

Jakiś czas temu Jaqueline z ósmej odsłony programu "Love Island" wyznała, że przyłapała Bartka na zdradzie z Karoliną. Wyznanie uczestniczki odbiło się szerokim echem w mediach społecznościowych. Wówczas pojawiły się inne oświadczenia. Karolina i Bartek jednak nie potwierdzili, czy to oznacza, że teraz są razem. Nie da się ukryć, że odpowiedź na to pytanie znajduje się na ich profilach na Instagramie. Oboje regularnie wstawiają nowe wspólne ujęcia. Nie szczędzą sobie czułości. Co na to widzowie randkowego show? Nie są zachwyceni ich zachowaniem. W komentarzach roi się od negatywnych słów. "Jesteście siebie warci", "Fałszywi, z parciem na szkło", "Nie podobało mi się, w jaki sposób się to zakończyło" - czytamy pod jednym z postów. Zgadzacie się? Więcej zdjęć uczestników "Love Island" znajdziecie w galerii na górze strony.

'Love Island'. Bartek i Karolina 'Love Island'. Bartek i Karolina są razem po aferze ze zdradą/ fot. https://www.instagram.com/air_rataj15/

"Love Island". W sprawie romansu Bartka i Karoliny głos zabrała nawet prowadząca programu. Co w tej sprawie miała do powiedzenia Karolina Gilon?

W kwestii rzekomej relacji Bartka i Karoliny wypowiedziała się prowadząca programu "Love Island. Wyspa miłości". Podkreśliła, że jest rozczarowana zachowaniem uczestników. - Nie wiem, jak było dokładnie, tak naprawdę to Karolina, Bartek i Jaqueline wiedzą, jaka jest prawda. (...) Dostaję od was dużo wiadomości, że czujecie się zawiedzeni, oglądając nasz program i powiem wam, że ja też się czuję zawiedziona, ale mnie tam nie było - wyznała Karolina Gilon. Dodała, że nie może zrozumieć, dlaczego sprawa nie została rozwiązana w inny sposób. Wyraziła współczucie w stosunku do Jaqueline. ZOBACZ TEŻ: Karolina Gilon chwali się szczęściem. Rozpoczyna nowy etap w życiu. "W oczekiwaniu