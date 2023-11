'Zbuntowany anioł'. Pamiętacie Vicky? Dziś jest babcią i nie boi się starości

"Zbuntowany anioł" to jeden z argentyńskich seriali, który w Polsce cieszył się niesłychaną popularnością i pamiętany jest do dzisiaj. Aby poznać losy Milagros i rodziny Di Carlo, przed telewizorami zasiadały setki tysięcy widzów. Pierwszy odcinek został wyemitowany 29 maja 2000 roku na antenie telewizji Polsat. Fani serialu z pewnością pamiętają Victorię, która elektryzowała nieprzeciętną urodą. Choć postać zdradzała dużo negatywnych cen, wielu fanów telenoweli pałało do niej sympatią. Verónica Vieyra, która brawurowo stworzyła jej kreację, sporo się zmieniła.

Pamiętacie Vicky ze "Zbuntowanego anioła"? Dziś jest babcią i nie boi się starości

24 marca 2023 roku aktorka skończyła 55 lat. Stara się być w stałym kontakcie z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Veronica nie boi pokazywać się w naturalnej odsłonie. Nic dziwnego, mimo upływu lat nadal jest w świetniej formie i zachwyca urodą. "Noszę oznaki upływającego czasu, mam cienie pod oczami i siwe włosy. (...) Nie musimy być tacy sami, musimy być tym, kim jesteśmy - czyli wyjątkowi. Dla jednych słodcy, dla innych brzydcy. Ale prawdziwi. (…) Bądź kim chcesz. Ale nie bądź kimś innym" - pisała na Instagramie. Między 1986 a 2010 rokiem była żoną piosenkarza Silvestre. Choć ich relacja się rozpadła, mają razem dorosłe córki. Aktorka została również babcią, a wnuka z dumą pokazuje na Instagramie. Więcej zdjęć aktorki znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

"Zbuntowany anioł". Serialowa Victoria ma za sobą także inne role

Verónica Vieyra zadebiutowała na ekranie w 1994 roku. Zagrała wówczas małą rolę w serialu "Niezwyciężone serce". Jednak dopiero angaż w "Zbuntowanym aniele" przyniósł jej sławę i rozpoznawalność. Serialowa siostra Ivo na początku wcieliła się w postać antybohaterki, która za wszelką cenę pragnęła być w centrum uwagi. Mimo to udało jej się zaskarbić sympatię widzów. Warto zaznaczyć, że po "Zbuntowanym Aniele" Verónica zagrała w kilku serialach telewizyjnych. Fani tych produkcji mogą ją kojarzyć m.in. z "Prowincji", "Panadería los Felipe" i "Zakochanego serca". W sumie argentyńska aktorka ma na koncie 11 ról. Na jakiś czas przerwała aktorską karierę i rozpoczęła pracę jako prezenterka telewizyjna.

