"Sanatorium miłości" to jedno z najpopularniejszych show Telewizji Polskiej. Występują w nim seniorzy, żądni przygód. Format emitowany jest od 2019 roku i doczekał się już pięciu odsłon. Od samego początku prowadzi go Marta Manowska. Randkowe show zgromadziło wokół siebie rzeszę fanów. Ci na bieżąco śledzą losy uczestników nawet po zakończeniu nagrań. Andrzej pojawił się w czwartej edycji. Ze względu na barwną osobowość dość szybko stał się faworytem, jednak nie zdołał ułożyć relacji z żadną z pań. Z kolei Ula wzięła udział w minionej edycji. W oko wpadł jej Zdzisław. Widzowie byli pewni, że nie widzą poza sobą świata. Rzeczywistość szybko zweryfikowała te uczucia i para ogłosiła rozstanie. Od tych wydarzeń minęło już sporo czasu. Czyżby Ula ułożyła sobie życie u boku Andrzeja?

"Sanatorium miłości". Andrzej i Ula są parą? To zdjęcie podsyca plotki

Andrzej i Ula mają ze sobą kontakt już jakiś czas. Podobno para udała się nawet na wspólne wakacje. Ostatnio do sieci trafiły zdjęcia, które jeszcze bardziej podsyciły spekulacje, jakoby było między nimi coś więcej. Na tym jednak nie koniec. Bowiem na profilu Andrzeja pojawiała się kolejna fotografia, na której pierwsze skrzypce odgrywa Ula. Mężczyzna opublikował na Instagramie zdjęcie ze spaceru. Para wybrała się na warszawski Nowy Świat. Przy okazji nie szczędzili sobie czułości. Na kadrze stoją blisko siebie, a Andrzej czule obejmuje towarzyszkę. Oficjalnie żadne z nich nie potwierdziło informacji o związku, ale to ujęcie wystarczyło internautom, by wyciągnąć pewne wnioski. Pod udostępnionym postem niemalże od razu zaczęły pojawiać się liczne komentarze. "Super para. Mega pasujecie do siebie" - napisała jedna z internautek. "Andrzej i Ula. Brawo!" - dodała kolejna. "Jak cudownie widzieć kolorowych ludzi, na ulicy, polską jesienią" - stwierdziła następna.

"Sanatorium miłości". Nowy sezon jest już nakręcony. Kiedy premiera?

Jakiś czas temu Marta Manowska uchyliła rąbka tajemnicy i wygadała się, że szósta edycja uwielbianego przez widzów randkowego show została już nakręcona. Ne pozostało nic innego, jak czekać na datę premiery. Kiedy może to nastąpić? Oficjalnej informacji w tej sprawie nie podano. Jednak, skoro prace na planie się zakończyły, to może to oznaczać, że nagrany materiał wkrótce trafi do postprodukcji, gdzie będzie montowany. Ten etap zapewne trwa kilka tygodni. Bardzo prawdopodobne jest, że tak, jak w poprzednich latach nowe odcinki trafią do emisji już na początku 2024 roku.

Ula i Zdzisław 'Sanatorium miłości 5' Facebook/@sanatoriummiloscitvp