Natalia Mostowiak to jedna z dobrze znanych postaci w serialu "M jak miłość". Jest to adoptowane dziecko głównych bohaterów, Marka oraz Hanki, w których przez lata wcielali się Kacper Kuszewski oraz Małgorzata Kożuchowska. Serialowa córka pary zniknęła jednak ze znanej produkcji w 2020 roku. W tamtym czasie z formatu odeszła Marcjanna Lelek, która wcielała się w jej postać. Wówczas dała do zrozumienia, że być może widzowie będą mieli jeszcze okazję ją zobaczyć. Ostatnio jednak wyszło na jaw, że nie planuje wracać. Producenci podjęli ważną decyzję. Natalia powróci, ale w jej postać wcieli się nowa aktorka.

REKLAMA

Zobacz wideo "M jak miłość" powinno się już zakończyć? Szokujące słowa Ilony Łepkowskiej

"M jak miłość". Do obsady dołączy nowa postać. Kto wcieli się w Natalię?

Już wkrótce Natalia Mostowiak na nowo pojawi się w fabule serialu "M jak miłość". Producenci uznali, że to najwyższy czas, aby aktorka wróciła do serialowego domu. Widzowie produkcji wiedzą, że postać przebywa w Australii. Kobieta przeprowadziła się tam po rozstaniu z mężem. W najnowszym odcinku Natalia zadzwoni do męża Uli, Bartka. Bohaterowie będą wówczas rozmawiać o rozwodzie. - Zdobędę tę kasę... Co powiedział adwokat? Mam jakieś szanse? - powie mężczyzna. - Niewielkie. Głównie przez to, że byłeś karany, sąd przyzna opiekę Uli... Adwokat uważa, że najlepiej byłoby się z nią dogadać - wtedy fani po raz pierwszy usłyszą Dominikę Suchecką, która została nową Natalią Mostowiak w "M jak miłość". Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony. Zapowiedź zmiany aktorki grającej Natalkę nastąpi już w 1758 odcinku "M jak miłość", wyemitowanym we wtorek, 14.11.2023

"M jak miłość". Kim jest Dominika Suchecka?

Dominika Suchecka jest młodsza od swojej poprzedniczki w serialu. Aktorka ma 23 lata i dopiero stawia pierwsze kroki w zawodzie. Pochodzi z Garwolina i studiuje na Wydziale Aktorskim łódzkiej Filmówki. Można było ją oglądać w krótkometrażowym filmie "Paczka" i etiudzie szkolnej "Jeszcze raz". W produkcji TVP na ekranie zadebiutuje jeszcze w listopadzie. Ma się to wydarzyć w 1762 odcinku "M jak miłość", który zostanie wyemitowany w ostatni wtorek listopada, 28.11.2023 roku.