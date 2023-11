Agnieszka Łyczakowska i Wojtek Janik zostali połączeni w parę w czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Szybko okazał się, że decyzja ekspertów była strzałem w dziesiątkę. W czerwcu 2023 roku po raz drugi stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Po ceremonii wybrali się w podróż poślubną do USA. Małżeństwo zabrało ze sobą też córkę Tosię, która przyszła na świat w styczniu 2022 roku. Agnieszka i Wojciech właśnie ogłosili kolejne zmiany, które nadchodzą w ich życiu. Takich wieści z pewnością nikt się nie spodziewał.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka Łyczakowska pokazała, jak urządziła salon. Uwagę zwracają stylowe dodatki

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Wojtek przekazali ważną nowinę. To duża zmiana w ich życiu

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" po zakończeniu show założyli kanał w serwisie YouTube - "Życie od pierwszego wejrzenia", gdzie opowiadają o codzienności po programie. W jednym z ostatnich filmików podzielili się informacją o zmianach, które nadchodzą w ich życiu. Fani podejrzewali, że chodzi o powiększenie rodziny. Nic bardziej mylnego. Jak się okazuje, Wojciech Janik zdecydował się kandydować na radnego jednej z dzielnic w Krakowie. Agnieszka wyjaśniła, że to właśnie z tego powodu był ostatnio bardzo zajęty. - Ja dzisiaj też widzom powiedziałam, że powiemy w końcu, o co chodzi, że się tak przygotowujesz do czegoś, że jesteś szkolny, nagle znikasz - podkreśliła. Wojciech wybrał dzielnicę, która jest mu niezwykle bliska.

Kandyduję na radnego dzielnicy w Krakowie. Do dzielnicy mojej kochanej, tam, gdzie się urodziłem, gdzie się wychowałem, przez cały czas mieszkałem. Wyprowadziłem się tylko na chwilę (...), później z Agą tam wróciliśmy - wyjawił Wojtek Janik.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Agnieszka i Wojtek 'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Agnieszka i Wojtek; fot screen youtube.com/ Życie od pierwszego wejrzenia

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Wojtek opowiedział o swoich motywach w podjęciu tak ważnej decyzji. Wspomniał o córce, Tosi

W filmie opublikowanym w serwisie YouTube Wojciech Janik ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znalazł chwilę, aby wyjaśnić powody swojej decyzji. Jak się okazuje, to właśnie po narodzinach jego córki Tosi zaczął zauważać wiele braków w swoim otoczeniu. - Odkąd zostałem ojcem (...) zauważyłem różne mankamenty osiedla, swojego otoczenia - czego brakuje, czego powinno być więcej, czego powinno być też mniej. Na przykład, więcej żłobków, więcej przedszkoli, więcej placów zabaw - dodał Wojtek.