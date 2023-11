"Królowe życia" to popularne reality show, które latami emitowane było na antenie TTV. W programie mogliśmy śledzić losy zakręconych bohaterek, które lubiły wystawne życie. Format wprowadził do show-biznesu wiele celebrytek m.in. Dagmarę Kaźmierską czy Izabelę Macudzińską. Wśród nich znalazła się również Adrianna Eisenbach. Każda z nich uwielbia eksperymentować z modą i może pochwalić się ekstrawaganckim wizerunkiem. Kilka miesięcy temu Adrianna Eisenbach wyszła za mąż za sporo młodszego partnera. Wygląda na to, że świeżo upieczeni małżonkowie zapragnęli zmian. Do sieci trafił filmik, w którym celebrytka pozbywa się doczepów, a jej mąż odgraża się, że zaraz ogoli ją na łyso. Musicie to zobaczyć.

"Królowe życia". Adrianna zdjęła doczepy. W takim stanie są jej włosy

Adrianna Eisenbach prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie i YouTubie, gdzie chętnie dzieli się codziennością. Ostatnio zamieściła na kanale nowego vloga, w którym zrelacjonowała powrót do domu z wakacji. W pewnym momencie filmu wpada na pomysł, by zdjąć doczepiane warkoczyki, które zdobiły jej głowę. W metamorfozie pomógł jej ukochany - Ściągają mi włosy raz dwa - rzuciła w jego stronę. Mąż posłusznie wykonał jej polecenie. Zadanie nie należało do najłatwiejszych. Włosy należało obciąć na odpowiedniej długości, a następnie rozplątać warkocze. Po mozolnej pracy przyszła pora na podziwianie efektów. Jak się okazuje, naturalne włosy celebrytki sięgają do ramion i są bardzo cienkie. Po zdjęciu warkoczów ewidentnie straciły na objętości. Widać, że pod sztucznym ciężarem pogorszeniu uległa również ich kondycja - Teraz jak mi Dawid ściągnął te warkoczyki, to tak mi się wydaje, jakby było mi zimno - stwierdziła. Więcej zdjęć włosów Adrianny znajdziecie w naszej galerii.

'Królowe życia'. Adrianna z mężem 'Królowe życia'. Adranna zdjęła doczepy. Mąż chce ją ogolić / fot. https://www.youtube.com/watch?v=qxGfsXa28KA

"Królowe życia". Adrianna pozbyła się sztucznych włosów. Mąż chce ogolić ją na łyso

W dalszej części nagrania Adrianna Eisenbach zapowiedziała, że na razie nie planuje kolejnych wizerunkowych zmian - Parę dni na pewno zostanę w tych moich włosach, może nawet parę tygodni - przyznała. Wtem niespodziewanie wtrącił się jej mąż - Dla mnie możesz chodzić, skarbie, wiesz, nawet łysa, wezmę zaraz żyletkę i cię ogolę - zażartował. - Bez przesady - odpowiedziała, mrożąc go wzrokiem. Ten nie dawał jednak za wygraną - Ale ty masz takie małe uszy, taką zgrabną buzię, to nie ma problemu - ciągnął. Po tych słowach mężczyzna oberwał kłębkiem obciętych warkoczyków. Myślicie, że faktycznie odważy się to zrobić?