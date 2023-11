"Hotel Paradise" powoli dobiega końca. Jednak jeszcze zanim uczestnicy będą mogli świętować zwycięstwo lub opłakiwać porażkę, czeka ich kilka zadań. W poprzednim odcinku byliśmy świadkami testu z wiedzy o hotelowych partnerach. Jak zwykle program zagwarantował nam nie tylko ogromną dawkę emocji, ale i śmiechu, bo niektóre sytuacje wyszły dość komicznie. Ale to wszystko blaknie przy wpadce, jaką zaliczyła Oliwia.

Zobacz wideo Klaudia El Dursi zdradza, jak wygląda dieta na planie "Hotelu Paradise"

"Hotel Paradise". Oliwia miała małe problemy w teście wiedzy. Odpowiedzi niby dobre, ale...

Oliwa i Paweł byli jedną z par, która dotarła do finałowego tygodnia. W czwartek mogą powalczyć o wygraną. W dodatku okazuje się, że pomimo krótkiego stażu, to znają się bardzo dobrze. Na teście wiedzy zdobywali punkt za punktem, zostawiając konkurencję w tyle. Choć przed ekranami na pewno wiele osób im mocno kibicowało, to dobrą passę uczestników przyćmiła mała wpadka dziewczyny.

Wszystko przez pytanie o to, czy wolą kwiaty cięte, czy w doniczce. Tutaj oczywiście też zgadzały się odpowiedzi. Oboje są zwolennikami świeżych bukietów. Widzowie zwrócili jednak uwagę na coś innego. Oliwia popełniła ortograficzną gafę na swojej planszy. Zamiast "cięte" napisała "ciente", co wywołało falę krytyki w mediach społecznościowych. Również Paweł miał problemy z pisaniem. Kiedy Klaudia El Dursi zapytała o to, czy jako miejsce wakacyjnego wypoczynku partner wybrałby Miami, czy Bali, uczestnikowi wkradła się literówka i zapisał "Maiami". Trzeba jednak przyznać, że mieszkańcy rajskiego hotelu w zadaniu mierzyli się nie tylko z czasem, ale i ze stresem. Gra miała zadecydować o tym, kto zostanie w show, a błędy zdarzają się każdemu.

Gra Pawła i Oliwii fot. screen TVN player

"Hotel Paradise". Oliwia pod ostrzałem krytyki. Fani jej tego nie odpuszczą

Ten, na pozór, drobny błąd ortograficzny, rozpalił internautów do czerwoności. Na oficjalnym profilu programu na Instagramie dosłownie zawrzało. "Kwiaty jakie?!", "Niestety, też na to zwróciłam uwagę. Wstyd!", "Poziom wykształcenia dzisiejszej młodzieży jest wysoce niepokojący", "Urocza, ale brakuje jej kilkuset przeczytanych książek. Przynajmniej", "Oliwia, jak coś, to pisze się "cięte", a nie "ciente"" - pisali pod postem z fragmentem odcinka. Mimo tej wpadki Oliwia i Paweł dostali się do finałowej trójki par.

Finałowy odcinek zresztą zapowiada się bardzo ciekawie. Jeden z uczestników, który zdążył już dawno wrócić do domu, odpowiedział na Instagramie na pytanie fana, czy ostatni odcinek będzie emocjonujący. "Tak, tak, tak" - oznajmił z entuzjazmem. Również Roch przyznał, że widzowie mogą być zaskoczeni rozwojem sytuacji. Czekacie na finał "Hotelu Paradise"?