Finał dziewiątej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" zbliża się wielkimi krokami. Wszystkie młoda małżeństwa zdążyły już się nieco poznać. Nie da się jednak ukryć, że niektóre pary wciąż nie mogą znaleźć wspólnego języka. Kinga i Marcin nie dogadują się dobrze w programie. Atmosfera między nimi wciąż jest napięta. W 11. odcinku oboje mieli okazję porozmawiać sam na sam z psycholożką. Nie było przyjemnie. Co dalej z relacją pary?

Zobacz wideo "ŚOPW". Te pary nie przetrwały. Spodziewaliście się?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Co dalej z relacją Marcina i Kingi? Musiała reagować ekspertka

Fani programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" mogli już zobaczyć nowy odcinek na platformie Player. Tym razem Kinga i Marcin spotkali się z Zuzanną Butryn, która pełni rolę psycholożki w programie. Początkowo na rozmowę zdecydowała się Kinga. Wyznała, że czuje się bardzo zagubiona w relacji. - Ja nie wiem, o co chodzi. Staram się go zrozumieć. (…) Z mojej perspektywy Marcin bardzo szybko się odpala. On nawet tego nie dostrzega do końca, więc ja staram się to uspokajać, nie podsycać tego ognia - stwierdziła kobieta. Z kolei Marcin przyznał, że sam nie wie, czego może się jeszcze spodziewać. Podkreślił, że charakter żony nieco go blokuje w różnych sytuacjach. Dodatkowo nazwał ją choleryczką. Później między małżonkami doszło do konfrontacji. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Kinga i Marcin 'Ślub od pierwszego wejrzenia' Player.pl

"Ślub od pierwszego wejrzenia". U Kingi i Marcina nie brakuje awantur

Po spotkaniu z ekspertką, między Marcinem i Kingą doszło do kolejnej kłótni. Tym razem kobieta zdenerwowała się, bo jej mąż zasugerował, że może jednak zostanie. Wcześniej podjęli już decyzję, że wyjeżdża do rodzinnego miasta. Kinga ogromnie się zirytowała. Ostra wymiana zdań została podsłuchana przez psycholożkę, która zaproponowała parze spędzenie czasu bez rozmowy, np. na basenie. Żona Marcina wyraziła swoją dezaprobatę. - To jest robienie ze mnie wariata. Sam mówił, że chce jechać do Szczecina. Teraz wchodzę po rozmowie z tobą, a on nagle: a może Kinga mam zostać? Słuchajcie, to naprawdę idzie zwariować - stwierdziła. Jak myślicie, czy ich związek przetrwa? ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Kinga i Marcin przetrwają? Komentarz ekspertki nie zostawia złudzeń