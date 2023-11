Dagmara Kaźmierska zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "Królowe życia". Wraz z nią w show co jakiś czas pojawiał się syn Conan. 22-latek aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie komunikuje się z fanami. Nie jest sekretem, że mężczyzna obecnie kształci się na studiach medycznych. Co jakiś czas chwali się kadrami np. z sali operacyjnej. Jak się jednak okazało, nie chce już być w cieniu swojej mamy. Conan wraz ze swoją ukochaną wystąpił w innym programie. Pojawił się w produkcji "Bogate dzieciaki bez kasy". Jak sobie poradził z wyzwaniem?

Conan Kaźmierski zadebiutował w nowym programie! Jak sobie poradzi?

Conan Kaźmierski cieszy się dużą popularnością w sieci. Na profilu na Instagramie obserwuje go ponad 200 tysięcy osób. Syn słynnej "królowej życia" pochwalił się w mediach społecznościowych wystąpieniem w nowym formacie. Już wkrótce fani będą mogli zobaczyć go w show "Bogate dzieciaki bez kasy". Póki co, 22-latek pokazał kilka kadrów. Okazało się, że wraz z dziewczyną Ewą, stanie przed kilkoma wyzwaniami. "Zakupy spożywcze na tydzień za 100 złotych, czy Conan i Ewa podołają wyzwaniu?" - czytamy w opisie posta. To jednak nie wszystko. Syn Dagmary popisze się również w kuchni. Jak sobie poradził? Fani nie mają wątpliwości. "Mina na końcu bezcenna, dajesz radę", "Świetnie mu idzie!", "I on się uczy na chirurga", "Nie zawsze kasa psuje człowieka, to widać" - czytamy w komentarzach. Będziecie oglądać show z Conanem? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Conan Kaźmierski, Dagmara Kaźmierska Conan Kaźmierski wkrótce zostanie lekarzem/ fot. https://www.instagram.com/conanbestia/

Dagmara Kaźmierska jest dumna ze swojego syna. Podziwia go za wybór studiów

Dagmara Kaźmierska nie ukrywa, że jest ogromnie dumna z Conana. Jakiś czas temu w wywiadzie dla serwisu Party.pl podkreśliła, że jej syn jest ogromnie zdeterminowany. Dodała, że uparcie pracuje na swój sukces. - Nie wiem, skąd on ma taką głowę, ale ja nie wiem, co z tym dzieckiem. Co on je, co on pije, że on tak sobie radzi i ma na wszystko inne czas, bo to są niesamowicie ciężkie studia. (…) Ewa, jego dziewczyna mówi: "pani Dagmarko, jemu teraz lepiej idzie ode mnie, on teraz się tylko uczy, on się tak ciężko uczy, on nie ma już na nic czasu". (…) Naprawdę mu to dobrze idzie i to lubi – i to jest fajne. Tak jak to idzie teraz, to myślę, że będzie dobrym lekarzem - wyznała "królowa życia". ZOBACZ TEŻ: Conan Kaźmierski już wkrótce zostanie lekarzem. Pochwalił się zdjęciem z sali operacyjnej