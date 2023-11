Dziesiąta edycja programu "Rolnik szuka żony" dostarczyła widzom dreszczyku emocji. Wszystko za sprawą Waldemara, któremu zarzucono, że miał się z kimś spotykać przed rozpoczęciem nagrań. Tym samym nie był do końca uczciwy wobec kandydatek, które zaprosił do siebie na gospodarstwo. Po rozmowie z reżyserem show musiał zadzwonić do kobiety i zakończyć relację. Rolnik zdążył się już odnieść do sytuacji. Wówczas poinformował, że nie czyta negatywnych komentarzy. Teraz wypowiedział się po raz kolejny. Jego wyznanie zaskakuje.

"Rolnik szuka żony". Waldemar kolejny raz zabrał głos po aferze z jego udziałem

Waldemar bez wątpienia stał się jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników tej edycji. Oliwy do ognia dolał fakt, że podczas jednej z randek mężczyzna nieustannie mylił imię swojej kandydatki. Choć kobieta szybko mu wybaczyła, to widzowie inaczej się na to zapatrywali. W sieci rozpętała się prawdziwa burza. Mimo krytyki, która pada w kierunku Waldemara, okazuje się, że rolnik może liczyć również na ciepłe słowa wsparcia od fanów. Mężczyzna właśnie pochwalił się w mediach społecznościowych miłymi słowami, jakie do niego płyną. "Super z pana gość. Niech się pan nie zmienia" - napisała jedna z internautek. Rolnik nie pozostawił jej bez odpowiedzi. "Dziękuję, te słowa dają mi siłę. Jestem sobą i nikogo nie udaję, choć zarzuca mi się wiele, ja się nie zmienię. Sam znam siebie najlepiej" - odpisał. Zdjęcie z InstaStories Waldemara możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Los Waldemara nie jest przesądzony. Niektórzy internauci biorą jego stronę

Na tym jednak nie koniec. W dalszej części relacji pojawił się kolejny komplement. Jedna z internautek wyznała, że uwielbia oglądać uczestnika w telewizji. "Wraz z mężem lubimy pana oglądać w "Rolnik szuka żony". Wygląda na to, że to wyznanie rozgrzało serce Waldemara do czerwoności. "Bardzo państwu dziękuję. Cieszę się, że są jednak ludzie, którzy mnie dobrze odbierają" - napisał. A wy co myślicie o zachowaniu Waldemara? Sądzicie, że uda mu się odnaleźć miłość w programie? O tym zapewne przekonamy się już niebawem. Premierowe odcinki programu "Rolnik szuka żony" emitowane są w niedziele o godzinie 21:15 na antenie TVP 1.

