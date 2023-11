"Milionerzy" cały czas cieszą się nieprzeciętym zainteresowaniem. Wieczorami widzowie zalegają przed telewizorami, by z wielkim zaciekawieniem śledzić kolejne poczynania uczestników w trudnej walce o główną wygraną. W 683. odcinku teleturnieju na fotelu naprzeciwko prowadzącego Huberta Urbańskiego zasiadł pan Paweł z Warszawy, który pasjonuje się tańcem. Niestety trudności dopadły go już na samym początku gry. Po pierwsze kolo ratunkowe musiał sięgnąć przy pytaniu za 5 tys. zł.

Zobacz wideo Pytania, które mocno zaskoczyły uczestników teleturnieju "Milionerzy". Odpowiedzielibyście na nie?

"Milionerzy". Choć nie leży w Europie, to bierze udział w Konkursie Piosenki Eurowizji

Prowadzący Hubert Urbański odczytał zagadnienie oraz możliwe opcje. Mężczyzna miał do wyboru cztery odpowiedzi:

A. Australia

B. Brazylia

C. Japonia

D. Kanada

Pan Paweł słysząc to pytanie, nieco się zdziwił. Mina mu wyraźnie zrzedła. Po chwili namysłu uczestnik postanowił wykluczyć dwie odpowiedzi. Stwierdził, że poprawną opcją na pewno nie będzie B. i C. Choć zostały mu już tylko dwie możliwości, to nie rozwiało to jego wątpliwości. Pan Paweł rozważył wszystkie za i przeciw jednak nie był w stanie podjąć decyzji.

'Milionerzy'. Odc. 683 'Milionerzy'. Pytanie o Eurowizję zagięło uczestnika / fot. screen player.pl

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie

W związku z brakiem pewności pan Paweł postanowił wykorzystać pierwsze koło ratunkowe. Uczestnik poprosił o pomoc publiczność. Ci jak zwykle okazali się być niezawodni. Zdecydowana większość z nich, bo aż 76 proc. wybrało odpowiedź A. Mężczyzna porozważał jeszcze chwilę jednak ostatecznie postanowił pójść ich tropem i poprosił prowadzącego o zaznaczenie właśnie tej odpowiedzi. Całe szczęście, ponieważ okazała się ona poprawna. Pan Paweł odetchnął z ulgą, zgarnął 5 tys. zł. i mógł kontynuować grę o milion.

"Milionerzy". Te pytania sprawiły trudności uczestnikom

W 682. odcinku wystąpiła pani Marta. Uczestniczka napotkała pytanie o siostrę słynnego poety. Zamiast skorzystać z koła ratunkowego, wolała postawić wszystko na jedną kartę. Tym razem ryzyko się opłaciło. Natomiast w 681. odcinku pana Mariusza pokonało pytanie o monety. Mężczyzna długo się zastanawiał. W chwili opresji sięgnął nawet po koło ratunkowe. Niestety ostatecznie wybrał złą odpowiedź i musiał zakończyć grę. Z kolei w 680. odcinku "Milionerów" wystąpił pan Marek. Uczestnik dobrze sobie radził, dopóki nie natknął się na pytanie z dziedziny literatury. Mężczyzna długo się zastanawiał, aż w końcu wycofał się z gry i zachował kwotę, którą zgromadził. Jesteście fanami "Milionerów"? Premierowe odcinki programu są emitowane od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 na antenie TVN.